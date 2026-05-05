У Румунії відправили у відставку проєвропейський уряд Боложана

Парламент Румунії у вівторок, 5 травня, проголосував за вотум недовіри уряду Іліє Боложана, відправивши його у відставку.

За рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 233 голосах. Проти виступили чотири парламентарі, ще три бюлетені визнали недійсними.

Після голосування Іліє Боложан залишиться виконувачем обов’язків прем’єр-міністра до призначення нового глави уряду, однак із обмеженими повноваженнями.

Політична криза в країні тривала з кінця квітня, коли соціал-демократи вийшли з урядової коаліції. У підсумку їхні голоси разом із підтримкою ультраправої партії AUR забезпечили необхідну більшість для відставки кабінету.

Тепер президент Румунії Нікушор Дан має запропонувати кандидатуру нового прем’єра. Якщо парламент двічі відхилить кандидатів, глава держави зможе розпустити парламент і оголосити дострокові вибори.