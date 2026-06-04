Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины

В Румынии назначили нового премьер-министра. Он сформирует технократический кабинет министров для преодоления политического кризиса и сохранения финансовой стабильности страны.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
По информации издания, новым главой правительства стал депутат Европарламента и бывший советник президента Эуджен Томак.
Кандидатура была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри правящей коалиции.
Президент Никушор Дан отметил, что главными задачами нового премьера станут сохранение прозападного курса Румынии, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа, а также борьба с коррупцией и цифровизация.
Сам Томак подчеркнул, что не будет создавать политизированный кабинет, а вместо этого предложит парламенту команду специалистов.
"Мы будем придерживаться очерченного направления принадлежности к европейской семье, укрепления Стратегического партнерства с США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом", - подчеркнул новоназначенный премьер-министр.
Он также добавил, что безопасность страны остается фундаментальной обязанностью, особенно в условиях, когда "на границе война, и мы видим ее последствия".
Теперь у Томака есть 10 дней на формирование кабинета и получение вотума доверия в парламенте.
Назначенный премьер-министр имеет более 20 лет политического опыта на национальном и европейском уровнях.
Эуджен Томак родился 28 июня 1981 года в селе Бабеле Измаильского района(территория современной Украины) в семье бессарабских румын. В Румынию переехал в начале 2000-х годов.
В 2006 году стал советником в Администрации президента Траяна Бэсеску, занимался вопросами диаспоры. Был государственным секретарем, избирался депутатом парламента Румынии, а с 2019 года занимает должность депутата Европарламента.
Напомним, в конце мая Румыния прибегла к радикальным дипломатическим шагам из-за инцидентов с российскими БПЛА. После того как российский беспилотник типа "Герань-2" врезался в жилую многоэтажку в городе Галац и ранил двух гражданских, Бухарест объявил о жестком ответе на удар дрона РФ.
Тогда решением Высшего совета национальной обороны было полностью закрыто российское консульство в Констанце, а самого консула объявили персоной нон грата.
Впоследствии президент Румынии Никушор Дан уточнил, что за последние два года румынская сторона зафиксировала уже десятки опасных эпизодов с участием беспилотников РФ. В связи с этим лидер страны пригрозил РФ последствиями за вред румынам во время атак на украинские порты и потребовал предоставить Бухаресту гарантии безопасности.
Кроме вызовов безопасности, страна сейчас находится в состоянии внутреннего политического кризиса. В начале мая румынский парламент выразил вотум недоверия действующему кабинету министров.
Вследствие этого в Румынии отправили в отставку проевропейское правительство Боложана, а сам Илие Боложан остался исполнять обязанности премьера с ограниченными полномочиями до назначения нового главы правительства.