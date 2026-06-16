Нові затори? У Києві на два тижні обмежують рух важливим бульваром (схема)

У Києві частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Зміни для водіїв у Дніпровському районі заплановані з 17 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці частково обмежуватимуть впродовж двох тижнів:
Зазначається водночас, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.
Впродовж вищезазначеного періоду фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Дніпровського району будуть проводити дорожні роботи:
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що спеціалісти Дніпровського ШЕУ будуть проводити роботи поетапно на ділянці:
Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальній корпорації:
Варто зауважити, що в цілому бульвар Верховної Ради розташований у Дніпровському та Деснянському районах Києва (йдеться про місцевість під назвою "Соцмісто").
Він пролягає:
Прилучаються до бульвару: проспект Миру, вулиці Георгія Тороповського, Будівельників, Сергія Набоки, Дмитра Багалія, Олександра Лазаревського, Юрія Поправки, а також проспект Леоніда Каденюка.
Від вулиці Євгена Сверстюка бульвар відокремлений залізничною колією.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Крім того, ми пояснювали, що (за інформацією патрульних) в машині повинен мати кожен водій.
Читайте також, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.