Новые пробки? В Киеве на две недели ограничивают движение по важному бульвару (схема)

В Киеве частично ограничивают движение по бульвару Верховной Рады. Изменения для водителей в Днепровском районе запланированы с 17 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по бульвару Верховной Рады в Днепровском районе столицы будут частично ограничивать в течение двух недель:
При этом отмечается, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменить.
В течение вышеуказанного периода специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Днепровского района будут проводить дорожные работы:
Жителям и гостям столицы объяснили, что специалисты Днепровского ДЭУ будут проводить работы поэтапно на участке:
В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации:
Стоит отметить, что в целом бульвар Верховной Рады расположен в Днепровском и Деснянском районах Киева (речь идет о местности под названием "Соцгород").
Он пролегает:
К бульвару примыкают: проспект Мира, улицы Георгия Тороповского, Строителей, Сергея Набоки, Дмитрия Багалия, Александра Лазаревского, Юрия Поправки, а также проспект Леонида Каденюка.
От улицы Евгения Сверстюка бульвар отделен железнодорожными путями.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
Кроме того, мы объясняли, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.
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