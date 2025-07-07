Нові затори? У Києві важливу розв'язку частково перекривають до кінця літа (карта)

Відсьогодні, 7 липня, у Києві частково обмежують рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з понеділка, 7 липня, у столиці частково обмежують рух транспорту Солом'янською площею.
Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Солом'янського району ремонтуватимуть ділянку покриття:
Уточнюється, що такі зміни для водіїв можуть тривати до кінця серпня 2025 року.
"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.
Варто зазначити, що Солом'янська площа (у Солом'янському районі міста Києва) - важлива транспортна розв'язка. Вона розташована між:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Крім того, у Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на правому березі Дніпра. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
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