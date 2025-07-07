Нові затори? У Києві важливу розв'язку частково перекривають до кінця літа (карта)

Де саме обмежено рух транспорту та як надовго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з понеділка, 7 липня, у столиці частково обмежують рух транспорту Солом'янською площею.

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Солом'янського району ремонтуватимуть ділянку покриття:

від проспекту Повітряних Сил;

до вулиці Солом'янської.

Де саме частково обмежують рух транспорту (карта: kyivcity.gov.ua)

Уточнюється, що такі зміни для водіїв можуть тривати до кінця серпня 2025 року.

"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.

Варто зазначити, що Солом'янська площа (у Солом'янському районі міста Києва) - важлива транспортна розв'язка. Вона розташована між:

проспектом Повітряних Сил;

вулицею Дениса Монастирського;

вулицею Митрополита Василя Липківського;

вулицею Солом'янською.

Місцерозташування Солом'янської площі (карта: google.com/maps)