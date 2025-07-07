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Нові затори? У Києві важливу розв'язку частково перекривають до кінця літа (карта)

Рух транспорту на одній з площ Києва частково обмежують (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 7 липня, у Києві частково обмежують рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме обмежено рух транспорту та як надовго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з понеділка, 7 липня, у столиці частково обмежують рух транспорту Солом'янською площею.

Повідомляється, що дорожники КП ШЕУ Солом'янського району ремонтуватимуть ділянку покриття:

  • від проспекту Повітряних Сил;
  • до вулиці Солом'янської.

Де саме частково обмежують рух транспорту (карта: kyivcity.gov.ua)

Уточнюється, що такі зміни для водіїв можуть тривати до кінця серпня 2025 року.

"У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності", - додали у КМДА.

Варто зазначити, що Солом'янська площа (у Солом'янському районі міста Києва) - важлива транспортна розв'язка. Вона розташована між:

  • проспектом Повітряних Сил;
  • вулицею Дениса Монастирського;
  • вулицею Митрополита Василя Липківського;
  • вулицею Солом'янською.

Місцерозташування Солом'янської площі (карта: google.com/maps)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали призупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Крім того, у Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на правому березі Дніпра. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також, що відомо про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар і як довго діятимуть обмеження для транспорту та пішоходів.

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