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Новые пробки? В Киеве важную развязку частично перекрывают до конца лета (карта)

Движение транспорта на одной из площадей Киева частично ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 7 июля, в Киеве частично ограничивают движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно ограничено движение транспорта и как надолго

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с понедельника, 7 июля, в столице частично ограничивают движение транспорта по Соломенской площади.

Сообщается, что дорожники КП ДЭУ Соломенского района будут ремонтировать участок покрытия:

  • от проспекта Воздушных Сил;
  • до улицы Соломенской.

Где именно частично ограничивают движение транспорта (карта: kyivcity.gov.ua)

Уточняется, что такие изменения для водителей могут продлиться до конца августа 2025 года.

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.

Стоит отметить, что Соломенская площадь (в Соломенском районе города Киева) - важная транспортная развязка. Она расположена между:

  • проспектом Воздушных Сил;
  • улицей Дениса Монастырского;
  • улицей Митрополита Василия Липкивского;
  • улицей Соломенской.

Месторасположение Соломенской площади (карта: google.com/maps)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали приостанавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на правом берегу Днепра. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.

Читайте также, что известно о перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь и как долго будут действовать ограничения для транспорта и пешеходов.

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