Новые пробки? В Киеве важную развязку частично перекрывают до конца лета (карта)

С сегодняшнего дня, 7 июля, в Киеве частично ограничивают движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с понедельника, 7 июля, в столице частично ограничивают движение транспорта по Соломенской площади.
Сообщается, что дорожники КП ДЭУ Соломенского района будут ремонтировать участок покрытия:
Уточняется, что такие изменения для водителей могут продлиться до конца августа 2025 года.
"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", - добавили в КГГА.
Стоит отметить, что Соломенская площадь (в Соломенском районе города Киева) - важная транспортная развязка. Она расположена между:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали приостанавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на правом берегу Днепра. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.
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