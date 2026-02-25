Нові виплати за шкоду здоров'ю: хто тепер має право на гроші від держави

Документ вносить зміни до Закону України "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України".

Зокрема, він передбачає:

розширення переліку осіб, на яких поширюється дія закону, в тому числі за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їхніх філій і представництв;

врегулювання питання виплат особам, які постраждали або загинули на території об’єктів критичної інфраструктури, навіть якщо вони не були їхніми працівниками;

уточнення переліку членів сімей загиблих, які мають право на допомогу;

запровадження механізму виплати різниці при встановленні вищої групи інвалідності;

продовження строку реалізації права на отримання допомоги на період воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

У пояснювальній записці йдеться, що чинний закон виявив низку прогалин, які ускладнюють або унеможливлюють отримання допомоги деякими категоріями постраждалих.

Зокрема, йдеться про працівників критичної інфраструктури; осіб, які постраждали безпосередньо на таких об’єктах, а також тих, хто здійснює будівництво, утримання та обслуговування військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Реалізація закону буде здійснюватися в межах передбачених бюджетних видатків за програмою Мінсоцполітики. У 2024-2025 роках на ці цілі було закладено 960 млн гривень, проте станом на початок грудня профінансували тільки 154 випадки на суму близько 115 млн гривень - це менш ніж п'ята частина річного плану.