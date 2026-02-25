Новые выплаты за вред здоровью: кто теперь имеет право на деньги от государства

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".

В частности, он предусматривает:

расширение перечня лиц, на которых распространяется действие закона, в том числе за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств;

урегулирование вопроса выплат лицам, пострадавшим или погибшим на территории объектов критической инфраструктуры, даже если они не были их работниками;

уточнение перечня членов семей погибших, имеющих право на помощь;

введение механизма выплаты разницы при установлении высшей группы инвалидности;

продление срока реализации права на получение помощи на период военного положения и три года после его прекращения или отмены.

В пояснительной записке говорится, что действующий закон выявил ряд пробелов, которые затрудняют или делают невозможным получение помощи некоторыми категориями пострадавших.

В частности, речь идет о работниках критической инфраструктуры; лицах, пострадавших непосредственно на таких объектах, а также тех, кто осуществляет строительство, содержание и обслуживание военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Реализация закона будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных расходов по программе Минсоцполитики. В 2024-2025 годах на эти цели было заложено 960 млн гривен, однако по состоянию на начало декабря профинансировали только 154 случая на сумму около 115 млн гривен - это менее чем пятая часть годового плана.