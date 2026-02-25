Новые выплаты за вред здоровью: кто теперь имеет право на деньги от государства

Работники объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической, получили право на выплаты за вред здоровью из-за агрессии РФ. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №14303 на официальном сайте парламента.
Читайте также: По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков
Документ вносит изменения в Закон Украины "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".
В частности, он предусматривает:
В пояснительной записке говорится, что действующий закон выявил ряд пробелов, которые затрудняют или делают невозможным получение помощи некоторыми категориями пострадавших.
В частности, речь идет о работниках критической инфраструктуры; лицах, пострадавших непосредственно на таких объектах, а также тех, кто осуществляет строительство, содержание и обслуживание военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Реализация закона будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных расходов по программе Минсоцполитики. В 2024-2025 годах на эти цели было заложено 960 млн гривен, однако по состоянию на начало декабря профинансировали только 154 случая на сумму около 115 млн гривен - это менее чем пятая часть годового плана.
Напомним, в этом году в Украине ввели специальные ежемесячные доплаты для специалистов, которые ликвидируют последствия вражеских атак. В течение января, февраля и марта специалисты, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен.
Денежная помощь касается энергетиков, тепловиков, газовиков, железнодорожников и работников ЖКХ.