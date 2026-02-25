RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Новые выплаты за вред здоровью: кто теперь имеет право на деньги от государства

Фото: украинцы имеют право на выплаты из-за российской агрессии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Работники объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической, получили право на выплаты за вред здоровью из-за агрессии РФ. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №14303 на официальном сайте парламента.

Читайте также: По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, госслужащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".

В частности, он предусматривает:

  • расширение перечня лиц, на которых распространяется действие закона, в том числе за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств;
  • урегулирование вопроса выплат лицам, пострадавшим или погибшим на территории объектов критической инфраструктуры, даже если они не были их работниками;
  • уточнение перечня членов семей погибших, имеющих право на помощь;
  • введение механизма выплаты разницы при установлении высшей группы инвалидности;
  • продление срока реализации права на получение помощи на период военного положения и три года после его прекращения или отмены.

В пояснительной записке говорится, что действующий закон выявил ряд пробелов, которые затрудняют или делают невозможным получение помощи некоторыми категориями пострадавших.

В частности, речь идет о работниках критической инфраструктуры; лицах, пострадавших непосредственно на таких объектах, а также тех, кто осуществляет строительство, содержание и обслуживание военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Реализация закона будет осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных расходов по программе Минсоцполитики. В 2024-2025 годах на эти цели было заложено 960 млн гривен, однако по состоянию на начало декабря профинансировали только 154 случая на сумму около 115 млн гривен - это менее чем пятая часть годового плана.

Доплаты энергетикам

Напомним, в этом году в Украине ввели специальные ежемесячные доплаты для специалистов, которые ликвидируют последствия вражеских атак. В течение января, февраля и марта специалисты, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, получают дополнительно по 20 тысяч гривен.

Денежная помощь касается энергетиков, тепловиков, газовиков, железнодорожников и работников ЖКХ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВыплаты