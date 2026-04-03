Под угрозой переговорщик Трампа по Украине: какие отставки "топов" могут готовить в США

Администрацию президента США могут покинуть еще несколько топ-чиновников после увольнения генпрокурора. Среди кандидатов - министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл, которому Дональд Трамп поручил переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

По данным источников издания, в настоящее время "ведутся активные обсуждения" относительно возможного увольнения директора ФБР Кеша Пателя, а также министра армии Дэна Дрисколла и министра труда Лори Чавес-Деремер.

При этом конкретные сроки возможных отставок пока не определены, а окончательного решения глава государства еще не принял.

Как отмечает издание, ранее Трамп неохотно увольнял высокопоставленных чиновников, считая это "уступкой демократам и медиа".

По информации журналистов, в последние месяцы в администрации даже действовал негласный принцип - не проводить кадровых изменений до промежуточных выборов.

В то же время, по данным The Atlantic, снижение поддержки президента после начала войны с Ираном могло изменить эти политические расчеты.

Стоит добавить, что в ноябре 2025 года к переговорному процессу между Украиной и Россией неожиданно присоединился новый игрок - министр сухопутных войск США (секретарь армии) Дэниел Дрисколл, который заменил Кита Келлога.

Тогда Дрисколл представил президенту Украины Владимиру Зеленскому черновой вариант нового мирного плана, после чего присоединился к переговорам в Женеве, где украинская и американская делегации его доработали.

Впоследствии он представил наработки российской стороне в Абу-Даби.