Нові вибухи в Енгельсі та ініціатива виключити РФ з Ради Безпеки ООН: новини за 26 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи

У ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі пролунали два вибухи. Там спрацювала система оповіщення.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що вибухи сталися через збиток українського безпілотника засобами ППО. А через падіння осколків загинули 3 військовослужбовці.

Україна ініціює виключення Росії з Ради безпеки ООН: заява МЗС

Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради безпеки ООН та виключити її з ООН загалом", - йдеться у заяві МЗС України.

Сила та дипломатія. Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим

Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - поєднанням військової сили та дипломатії, заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - наголосив він.

Росія може планувати нові удари по Україні, але ЗСУ готові, - Гуменюк

Російські окупанти можуть готувати нові удари територією України. При цьому Сили оборони готові до цього, розповіла керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Очевидно, що вони до чогось готуються. Але зараз вони маневрують, і зараз уже один з ракетоносіїв зайшов до пункту базування. Зараз у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що загалом складає 16 ракет типу "Калібр" у готовності. Але пам'ятаємо про те, що повернути на бойове чергування той ракетоносій їм не складно, це кілька годин часу", - зазначила вона.

NYT дізналося, скільки може коштувати ремонт "Північних потоків"

Компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", на яких було виявлено витік газу. Вона може сягати півмільярда доларів, повідомляє The New York Times.

Україна проведе мирний саміт в ООН найближчими місяцями, - Кулеба

Український уряд має намір провести мирний саміт в Організації Об'єднаних Націй у найближчі місяці, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, український уряд хотів би провести мирний саміт до кінця лютого. На ньому Україна має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується.