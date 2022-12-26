Сила та дипломатія. Буданов спрогнозував, як Україна поверне Крим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю Liga.net .

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - сказав він.

Буданов прокоментував побоювання Заходу з приводу того, що Крим нібито є "червоною лінією". Він сказав, що йому не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу.

Керівник ГУР підкреслив, що ми повернемо назад всі окуповані території. Так, Україна - це держава з міжнародно визнаними кордонами 1991 року.

"Хто з цим не погоджується - не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - сказав він.

Нагадаємо, у планах українських військових - звільнення усіх окупованих територій, включно з Кримом. Це може статися навіть у наступному році.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, що Україна поверне Крим, а окопи, які риють росіяни на півострові, їм не допоможуть.

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