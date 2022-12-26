П'ять танків та 550 окупантів: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

За даними на ранок понеділка, 26 грудня українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102 600 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялося, українські військові продовжують нищити російських окупантів. Наші воїни 25 грудня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

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