ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

П'ять танків та 550 окупантів: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

Новость на русском →
Україна, Понеділок 26 грудня 2022 09:03
П'ять танків та 550 окупантів: Генштаб розповів про втрати росіян за добу Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 26 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 26 грудня українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102 600 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3016 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,
  • артилерійських систем - 1996 (+5) од,
  • РСЗВ - 418 (+0) од,
  • засобів ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 178 (+0).

Як повідомлялося, українські військові продовжують нищити російських окупантів. Наші воїни 25 грудня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра