NYT дізналося, скільки може коштувати ремонт "Північних потоків"

Фото: стало відомо, скільки може коштувати ремонт "Північних потоків" (Getty Images)

Компанія Nord Stream AG почала оцінювати вартість ремонту трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", на яких було виявлено витік газу. Вона може сягати півмільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як підкреслює видання, неназване джерело розповіло, що оцінка вартості ремонту пошкоджень на "Північних потоках" компанією Nord Stream AG розпочалася останніми тижнями. "Одна з оцінок ремонту починається приблизно з 500 мільйонів доларів", - наводить NYT слова співрозмовника. Також він додав, що росіяни хочуть з'ясувати, наскільки довго пошкоджені нитки газопроводу матимуть змогу витримувати вплив солоної води.