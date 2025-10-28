Нові уроки? МОН пояснило, хто й як почав вчити школярів в Україні енергоефективності

Про який проект МОН України йдеться

Українцям розповіли, що запровадження у школах теми енергоефективності у поточному навчальному році реалізується в межах проекту Міністерства освіти й науки - "Уроки енергоефективності".

Його мета - сформувати в учнівства:

звички енергоощадності;

практичні навички раціонального споживання енергоресурсів.

"Це особливо важливо на тлі енергетичних викликів та агресії Росії", - наголосили у МОН.

Зазначається, що "Уроки енергоефективності" - частина ширшої ініціативи з упровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проекту LEARN (який реалізується у співпраці МОН України спільно зі Всеукраїнською благодійною організацією "Інститут місцевого розвитку" (ВБО "ІМР") за підтримки Світового банку).

Хто і як може запровадити таку тему в школі

У МОН повідомили, що станом на зараз вже понад 2 000 педагогів:

пройшли спеціальне навчання;

передають школярам практичні навички раціонального використання енергії.

Уточнюється, що вчителі можуть впроваджувати тему енергоефективності в галузеві дисципліни 4-11 класів.

Згідно з інформацією міністерства, така інтеграція не передбачає створення додаткового навантаження та пропонує матеріали для відповідних тем програм (щоб їх актуалізувати).

Таку інтеграцію рекомендовано, зокрема, для модельних навчальних програм:

"Пізнаємо природу";

STEM;

"Довкілля";

"Технології";

"Природничі науки";

"Підприємництво та фінансова грамотність";

"Економіка".

Чим важлива тема енергоефективності для школярів

Власними враженнями від інтеграції теми енергоефективності поділилась вчителька біології Харківського ліцею №93 Світлана Малюта.

"З мого досвіду, інтеграція теми енергоефективності в шкільну програму має велике виховне та практичне значення, адже допомагає дітям усвідомити, що енергоефективна поведінка починається з особистих дій кожного", - пояснила вона.

Педагог зауважила, що учні при цьому:

набувають практичних навичок енергоощадності вдома і в школі;

вчаться аналізувати, де і як можна зменшити споживання енергії без шкоди для комфорту.

"Тема енергоефективності дуже доцільно доповнює курс "Пізнаємо природу" для учнів 5 класу в межах розділу "Вчимося у природи й дбаємо про її збереження", - зауважила Малюта.

Вона додала, що цей урок "спрямований на формування в дітей розуміння важливості ощадливого використання енергії як одного з основних принципів збереження довкілля".

Де знайти посібники й навчальні вебінари

Для того, щоб інтеграція теми енергоефективності була ефективною, МОН (у межах проекту "Уроки енергоефективності") підготувало посібники, що допоможуть учителям зробити уроки більш цікавими та змістовними для учнів.

Крім того, на YouTube-каналі МОН вчителі - у зручний для себе час - мають можливість переглянути всі необхідні навчальні вебінари у записі.

Насамкінець у МОН звернулись до українських учителів 4-11 класів із пропозицією: