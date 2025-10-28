Новые уроки? МОН объяснило, кто и как начал учить школьников в Украине энергоэффективности

С нового учебного года в образовательный процесс Украины была введена тема энергоэффективности. В некоторых школах ее уже преподают. Других учителей приглашают присоединиться к проекту МОН и интегрировать эту важную тему в свои предметы.
Украинцам рассказали, что введение в школах темы энергоэффективности в текущем учебном году реализуется в рамках проекта Министерства образования и науки - "Уроки энергоэффективности".
Его цель - сформировать у учеников:
"Это особенно важно на фоне энергетических вызовов и агрессии России", - подчеркнули в МОН.
Отмечается, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN (который реализуется в сотрудничестве МОН Украины совместно со Всеукраинской благотворительной организацией "Институт местного развития" (ВБО "ИМР") при поддержке Всемирного банка).
В МОН сообщили, что по состоянию на сейчас уже более 2 000 педагогов:
Уточняется, что учителя могут внедрять тему энергоэффективности в отраслевые дисциплины 4-11 классов.
Согласно информации министерства, такая интеграция не предусматривает создание дополнительной нагрузки и предлагает материалы для соответствующих тем программ (чтобы их актуализировать).
Такая интеграция рекомендована, в частности, для модельных учебных программ:
Собственными впечатлениями от интеграции темы энергоэффективности поделилась учительница биологии Харьковского лицея №93 Светлана Малюта.
"По моему опыту, интеграция темы энергоэффективности в школьную программу имеет большое воспитательное и практическое значение, ведь помогает детям осознать, что энергоэффективное поведение начинается с личных действий каждого", - объяснила она.
Педагог отметила, что ученики при этом:
"Тема энергоэффективности очень целесообразно дополняет курс "Познаем природу" для учеников 5 класса в рамках раздела "Учимся у природы и заботимся о ее сохранении", - отметила Малюта.
Она добавила, что этот урок "направлен на формирование у детей понимания важности экономного использования энергии как одного из основных принципов сохранения окружающей среды".
Для того чтобы интеграция темы энергоэффективности была эффективной, МОН (в рамках проекта "Уроки энергоэффективности") подготовило пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными для учеников.
Кроме того, на YouTube-канале МОН учителя - в удобное для себя время - имеют возможность посмотреть все необходимые учебные вебинары в записи.
В завершение в МОН обратились к украинским учителям 4-11 классов с предложением:
