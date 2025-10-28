RU

Общество Образование Деньги Изменения

Новые уроки? МОН объяснило, кто и как начал учить школьников в Украине энергоэффективности

В некоторых школах Украины детей начали обучать энергоэффективности (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С нового учебного года в образовательный процесс Украины была введена тема энергоэффективности. В некоторых школах ее уже преподают. Других учителей приглашают присоединиться к проекту МОН и интегрировать эту важную тему в свои предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

О каком проекте МОН Украины идет речь

Украинцам рассказали, что введение в школах темы энергоэффективности в текущем учебном году реализуется в рамках проекта Министерства образования и науки - "Уроки энергоэффективности".

Его цель - сформировать у учеников:

  • привычки энергосбережения;
  • практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

"Это особенно важно на фоне энергетических вызовов и агрессии России", - подчеркнули в МОН.

Отмечается, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN (который реализуется в сотрудничестве МОН Украины совместно со Всеукраинской благотворительной организацией "Институт местного развития" (ВБО "ИМР") при поддержке Всемирного банка).

Кто и как может ввести такую тему в школе

В МОН сообщили, что по состоянию на сейчас уже более 2 000 педагогов:

  • прошли специальное обучение;
  • передают школьникам практические навыки рационального использования энергии.

Уточняется, что учителя могут внедрять тему энергоэффективности в отраслевые дисциплины 4-11 классов.

Согласно информации министерства, такая интеграция не предусматривает создание дополнительной нагрузки и предлагает материалы для соответствующих тем программ (чтобы их актуализировать).

Такая интеграция рекомендована, в частности, для модельных учебных программ:

  • "Познаем природу";
  • STEM;
  • "Окружающая среда";
  • "Технологии";
  • "Естественные науки";
  • "Предпринимательство и финансовая грамотность";
  • "Экономика".

Чем важна тема энергоэффективности для школьников

Собственными впечатлениями от интеграции темы энергоэффективности поделилась учительница биологии Харьковского лицея №93 Светлана Малюта.

"По моему опыту, интеграция темы энергоэффективности в школьную программу имеет большое воспитательное и практическое значение, ведь помогает детям осознать, что энергоэффективное поведение начинается с личных действий каждого", - объяснила она.

Педагог отметила, что ученики при этом:

  • приобретают практические навыки энергосбережения дома и в школе;
  • учатся анализировать, где и как можно уменьшить потребление энергии без ущерба для комфорта.

"Тема энергоэффективности очень целесообразно дополняет курс "Познаем природу" для учеников 5 класса в рамках раздела "Учимся у природы и заботимся о ее сохранении", - отметила Малюта.

Она добавила, что этот урок "направлен на формирование у детей понимания важности экономного использования энергии как одного из основных принципов сохранения окружающей среды".

Где найти пособия и учебные вебинары

Для того чтобы интеграция темы энергоэффективности была эффективной, МОН (в рамках проекта "Уроки энергоэффективности") подготовило пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными для учеников.

Кроме того, на YouTube-канале МОН учителя - в удобное для себя время - имеют возможность посмотреть все необходимые учебные вебинары в записи.

В завершение в МОН обратились к украинским учителям 4-11 классов с предложением:

  • участвовать в проекте;
  • интегрировать тему энергоэффективности на своих предметах.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки Украины утвердило модельные учебные программы для детей с временно оккупированных территорий (ВОТ).

Между тем в МОН объяснили, каких учителей в школах Украины не хватает больше всего и каким является дистанционное обучение в этом году (и для кого).

Кроме того, министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал о возвращении детей в классы офлайн - как растет количество учеников за партами в Украине.

Читайте также, какой эксперимент с 12-летней школой стартовал в Украине с 1 сентября 2025 года (что меняется и почему это важно).

ЭлектроэнергияМОНШколапредметыСоветыУчительУченикиОбразование в Украине