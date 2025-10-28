Новые уроки? МОН объяснило, кто и как начал учить школьников в Украине энергоэффективности

О каком проекте МОН Украины идет речь

Украинцам рассказали, что введение в школах темы энергоэффективности в текущем учебном году реализуется в рамках проекта Министерства образования и науки - "Уроки энергоэффективности".

Его цель - сформировать у учеников:

привычки энергосбережения;

практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

"Это особенно важно на фоне энергетических вызовов и агрессии России", - подчеркнули в МОН.

Отмечается, что "Уроки энергоэффективности" - часть более широкой инициативы по внедрению темы зеленой энергетики в образование в рамках проекта LEARN (который реализуется в сотрудничестве МОН Украины совместно со Всеукраинской благотворительной организацией "Институт местного развития" (ВБО "ИМР") при поддержке Всемирного банка).

Кто и как может ввести такую тему в школе

В МОН сообщили, что по состоянию на сейчас уже более 2 000 педагогов:

прошли специальное обучение;

передают школьникам практические навыки рационального использования энергии.

Уточняется, что учителя могут внедрять тему энергоэффективности в отраслевые дисциплины 4-11 классов.

Согласно информации министерства, такая интеграция не предусматривает создание дополнительной нагрузки и предлагает материалы для соответствующих тем программ (чтобы их актуализировать).

Такая интеграция рекомендована, в частности, для модельных учебных программ:

"Познаем природу";

STEM;

"Окружающая среда";

"Технологии";

"Естественные науки";

"Предпринимательство и финансовая грамотность";

"Экономика".

Чем важна тема энергоэффективности для школьников

Собственными впечатлениями от интеграции темы энергоэффективности поделилась учительница биологии Харьковского лицея №93 Светлана Малюта.

"По моему опыту, интеграция темы энергоэффективности в школьную программу имеет большое воспитательное и практическое значение, ведь помогает детям осознать, что энергоэффективное поведение начинается с личных действий каждого", - объяснила она.

Педагог отметила, что ученики при этом:

приобретают практические навыки энергосбережения дома и в школе;

учатся анализировать, где и как можно уменьшить потребление энергии без ущерба для комфорта.

"Тема энергоэффективности очень целесообразно дополняет курс "Познаем природу" для учеников 5 класса в рамках раздела "Учимся у природы и заботимся о ее сохранении", - отметила Малюта.

Она добавила, что этот урок "направлен на формирование у детей понимания важности экономного использования энергии как одного из основных принципов сохранения окружающей среды".

Где найти пособия и учебные вебинары

Для того чтобы интеграция темы энергоэффективности была эффективной, МОН (в рамках проекта "Уроки энергоэффективности") подготовило пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными для учеников.

Кроме того, на YouTube-канале МОН учителя - в удобное для себя время - имеют возможность посмотреть все необходимые учебные вебинары в записи.

В завершение в МОН обратились к украинским учителям 4-11 классов с предложением: