Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нові українські ударні дрони X1 і X2 Jet: у чому унікальність розробки

04:00 28.03.2026 Сб
2 хв
Дрони мають плату запуску боєприпасу з функцією самоліквідації
aimg Никончук Анастасія
Фото: ЗСУ (GettyImages)

Генеральний директор державного оборонного кластеру Brave1 повідомив про запуск продажів нових безпілотних авіаційних комплексів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі компанії, зазначивши їхні унікальні характеристики та рекорд швидкості для українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Нові перехоплювачі X1 Jet і X2 Jet

На маркетплейсі державного оборонного кластера Brave1 з'явилися ударні та перехоплювальні дрони X1 Jet і X2 Jet.

Як повідомили розробники, у листопаді 2025 року ці комплекси встановили національний рекорд швидкості, розігнавшись до 426 км/год. Зараз обидва дрони проходять випробування в зоні бойових дій.

Технічні характеристики

Крейсерська швидкість дронів становить близько 300 км/год, мінімальна - 150 км/год. Дальність польоту з корисним навантаженням досягає 10-18 км, тривалість польоту - 5-10 хвилин, робоча висота - до 3000 м.

Конструкція дозволяє використовувати різне бойове оснащення масою до 0,6 кг з можливістю швидкої заміни.

Дрони оснащені платою ініціації боєприпасу з механізмом самоліквідації та системою захисту від неконтрольованого вибуху.

Відмінності моделей і можливості камер

Основна відмінність між X1 Jet і X2 Jet - тип бортової камери. Дрони оснащені нічною та інфрачервоною оптикою, що дає змогу виявляти, розпізнавати, супроводжувати і наводити на цілі навіть за низької освітленості та обмеженої видимості.

Оптичні системи забезпечують розпізнавання цілей на відстані до 200 м при аналоговому каналі зв'язку і 200-700 м при цифровому. Дрони здатні працювати в умовах радіоелектронної протидії з регулюванням потужності відеопередавача.

Виробництво і вартість

Вартість моделі X1 становить 131 тис. грн, X2 - 158 тис. грн. Після успішних випробувань на полігоні дрони передані на бойові позиції.

Обсяг виробництва сягає близько 500 одиниць на місяць з можливістю масштабування за потреби.

Нагадуємо, що генеральний директор OSIRIS AI анонсував презентацію нового дрона-перехоплювача OSIRIS UEB-1 на міжнародному форумі Xpotential 2026.

Зазначимо, що українська компанія WIY Drones спільно з німецькою корпорацією Quantum Systems провела модернізацію дрона-перехоплювача STRILA-2.

