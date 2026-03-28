Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Новые украинские ударные дроны X1 и X2 Jet: в чем уникальность разработки

04:00 28.03.2026 Сб
2 мин
Дроны имеют плату запуска боеприпаса с функцией самоликвидации
aimg Никончук Анастасия
Фото: ВСУ (GettyImages)

Генеральный директор государственного оборонного кластера Brave1 сообщил о запуске продаж новых беспилотных авиационных комплексов X1 Jet и X2 Jet на маркетплейсе компании, отметив их уникальные характеристики и рекорд скорости для украинских дронов.

Новые перехватчики X1 Jet и X2 Jet

На маркетплейсе государственного оборонного кластера Brave1 появились ударные и перехватные дроны X1 Jet и X2 Jet.

Как сообщили разработчики, в ноябре 2025 года эти комплексы установили национальный рекорд скорости, разогнавшись до 426 км/ч. Сейчас оба дрона проходят испытания в зоне боевых действий.

Технические характеристики

Крейсерская скорость дронов составляет около 300 км/ч, минимальная — 150 км/ч. Дальность полета с полезной нагрузкой достигает 10–18 км, продолжительность полета — 5–10 минут, рабочая высота — до 3000 м.

Конструкция позволяет использовать различное боевое оснащение массой до 0,6 кг с возможностью быстрой замены.

Дроны оснащены платой инициации боеприпаса с механизмом самоликвидации и системой защиты от неконтролируемого взрыва.

Отличия моделей и возможности камер

Основное различие между X1 Jet и X2 Jet — тип бортовой камеры. Дроны оснащены ночной и инфракрасной оптикой, что позволяет обнаруживать, распознавать, сопровождать и наводить на цели даже при низкой освещенности и ограниченной видимости.

Оптические системы обеспечивают распознавание целей на расстоянии до 200 м при аналоговом канале связи и 200–700 м при цифровом. Дроны способны работать в условиях радиоэлектронного противодействия с регулировкой мощности видеопередатчика.

Производство и стоимость

Стоимость модели X1 составляет 131 тыс. грн, X2 — 158 тыс. грн. После успешных испытаний на полигоне дроны переданы на боевые позиции.

Объем производства достигает около 500 единиц в месяц с возможностью масштабирования при необходимости.

Напоминаем, что генеральный директор OSIRIS AI анонсировал презентацию нового дрона-перехватчика OSIRIS UEB-1 на международном форуме Xpotential 2026.

Отметим, что украинская компания WIY Drones совместно с немецкой корпорацией Quantum Systems провела модернизацию дрона-перехватчика STRILA-2.

