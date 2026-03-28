Німецькі технології для ЗСУ: дрон STRILA-2 тепер за секунди наздоганятиме "Шахеди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керуючого директора Quantum Systems Ukraine Олександра Бережного порталу "Мілітарний".

Український арсенал засобів ППО поповнюється унікальною розробкою, що здатна докорінно змінити правила гри у небі.

Вітчизняна компанія WIY Drones у тісній співпраці з німецьким оборонним гігантом Quantum Systems модернізувала дрон-перехоплювач STRILA-2. Головною інновацією стала інтеграція ракетного прискорювача, що перетворює безпілотник на реактивного мисливця.

Технологічний прорив: ракетний бустер замість гвинтів

Основним викликом для дронів-перехоплювачів завжди був час підйому на висоту. STRILA-2 вирішує цю проблему за допомогою технології, запозиченої у німецького безпілотника Jäger: Миттєвий старт: Завдяки невеликому твердопаливним ракетному бустеру дрон злітає майже вертикально і за лічені секунди набирає висоту у кілька кілометрів. Економія енергії: Після відпрацювання бустер від'єднується, і апарат переходить на економний політ за допомогою чотирьох основних електродвигунів. Перевага в позиції: Така схема дозволяє STRILA-2 опинитися вище ворожого об'єкта (Shahed або розвідник Zala) і атакувати його в найбільш вразливу верхню напівсферу.

Штучний інтелект проти РЕБ

Окрім швидкості, дрон отримав "мізки" від Quantum Systems. Програмне забезпечення зі штучним інтелектом (ШІ) дозволяє перехоплювачу самостійно розпізнавати цілі та захоплювати їх у приціл. Це критично важливо в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби, коли зв'язок з оператором може бути перерваний - ШІ доведе дрон до цілі автономно.

Масштабне переозброєння: 15 000 дронів для НГУ

Проєкт уже отримав потужну фінансову підтримку. Уряд Німеччини оплатив замовлення на 15 000 одиниць перехоплювачів родини STRILA для потреб Національної гвардії України. Співпраця передбачає не лише закупівлю, а й розширення виробництва безпосередньо в Україні. Це дозволить Силам оборони оперативно отримувати запчастини та оновлювати програмне забезпечення на основі реального бойового досвіду.

Економіка війни: дрон замість дорогої ракети

Використання STRILA-2 на ракетній тязі дозволяє берегти дорогі ракети комплексів Patriot чи IRIS-T. Один такий перехоплювач коштує в десятки разів менше за зенітну ракету, проте ефективно знищує: Ударні БпЛА типу Shahed; Швидкісні розвідувальні дрони Supercam та Orlan; Дрони-камікадзе тактичного рівня.