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Нові стосунки одразу після розриву: як не переплутати кохання з емоційною пасткою

Субота 12 липня 2025 20:20
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Нові стосунки одразу після розриву: як не переплутати кохання з емоційною пасткою Нові стосунки та кохання одразу після розриву можливі чи ні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Нове кохання може зцілити людину, яка пережила біль після розставання. І дехто кидається у нові обійми дуже швидко після розриву. Але як зрозуміти, чи це справжні почуття, чи це просто втеча від самотності та болю?

Чи можуть з'явитися справжні почуття одразу після розриву стосунків і чи варто кидатися в нові обійми, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому ми кидаємося в нові стосунки після розриву

Людська психіка не любить порожнечі. Після розриву в нас з'являється порожнє місце, яке ми намагаємося швидше заповнити й найпростіший шлях - нові стосунки.

Близькість з новою людиною тимчасово знижує тривожність, підіймає самооцінку, створює ілюзію, що все добре і витісняє біль та страждання.

Але у цьому є пастка - якщо минуле не пережите, ми підсвідомо починаємо шукати не стільки кохання, скільки заспокоєння.

"Закінчення стосунків болить. Навіть якщо "все давно було погано", навіть якщо "сам(а) пішов(ла)". І тут раптом - з'являється він або вона. Несподівана легкість, флірт, метелики, бажання жити… І постає питання: "Це - нове кохання чи просто емоційна заміна?" Так, закохатися після розриву - можливо. Психіка іноді запускає механізм "емоційного рятувального кола", щоб не потонути в самотності, болю чи провині. Але нові стосунки в такому стані - як будинок на свіжих руїнах. Можна побудувати… але часто воно розсипається ще до того, як висохне цемент", - застерігає експерт.

Нове кохання чи втеча?

Є кілька ознак, які вказують, що нові стосунки можуть бути реакцією на втрату та розрив, а не вашим усвідомленим вибором та новим захопленням.

  • Постійне порівняння з колишнім - навіть у дрібницях
  • Бажання довести щось собі або іншому ("я можу бути щасливими без тебе")
  • Поспіх у розвитку стосунків - ніби вас хтось підганяє
  • Невміння побути наодинці з собою - одразу охоплюють негативні думки, смуток, сльози

"Якщо у вас присутні ці ознаки - ви не у нових стосунках і не закохані, ви в емоційному рятувальному колі", - наголошує Віталій Курсік.

Найгірші підводні камені таких стосунків

Незакрите минуле. Якщо у голові все ще "а от мій колишній…", то нова людина перетворюється на декорацію для театру незавершених драм.

Ідеалізація нового партнера. Після болю хочеться казки. І дуже легко на початку не бачити реальну людину - лише свою надію на "щастя після".

Бажання "доказати щось" колишньому або собі. Типу: "Ось подивись, я вже щасливий(а)!" Але справжнє щастя не в доказах, а саме у тому, щоб нікому і нічого не хотілося доводити.

Повторення сценаріїв. Не розібравшись, що саме пішло не так минулого разу, ми часто… обираємо те саме, тільки в іншій упаковці.

А коли це справді - новий шанс?

Нові стосунки можуть бути повноцінними й здоровими, якщо від самого початку:

  • Ви не чіпляєтеся за минуле, не намагаєтеся відтворити те, що було раніше, але з іншою людиною
  • Ваші мотиви прозорі - вам добре з собою і ви не шукаєте "рятівника"
  • Ви не боїтеся рухатися вперед і робите це повільно, прислухаєтеся до себе, до нової людини, не поспішаєте
  • Ви знаєте, чого хочете насправді - і це не "не хочу самотності", а щось більш конкретне.

"Насправді, справжні почуття після розриву цілком реальні. Але вони можуть розвиватися вже тоді, коли біль вами не керує. Якщо ви дійсно закохалися і це сталося швидко після розставання - це не "погано". Це життя", - каже фахівець.

Але дайте собі час подивитися тверезо:

  • Чи це про людину, чи про втечу від болю?
  • Чи бачу я партнера реалістично?
  • Чи вже справді завершені мої попередні стосунки - в голові, в серці та в тілі?

"Ви маєте право на нове щастя. Але ще більше ви маєте право на усвідомлений вибір, а не емоційний стрибок у порожнечу. Тому - кохайте. Але не для того, щоб "полікувати себе". А тому, що вам з собою добре і це "добре" поширюється й на нові стосунки", - резюмує Віталій Курсік.

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Кохання Розлучення Стосунки
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