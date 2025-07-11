Півроку був ідеальним, а тепер не впізнати: що робити, коли партнер показав себе у "всій красі"

Місяці ніжності, квітів і розмов до ранку - ніби все як у кіно. Але щойно минає пів року, ви ніби не впізнаєте людину поруч. Байдужість, агресія, холод чи просто відчуття, що щось не так. Це нормально? Ви помилилися в людині? А може, це початок кінця?

Чому партнери змінюються після перших місяців стосунків і як зрозуміти, що це була маска, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чому людина раптом змінюється у стосунках

Гормональний "медовий місяць"

У перші 3-6 місяців стосунків активні дофамін та окситоцин, які викликають ейфорію. Ми ідеалізуємо партнера, згладжуємо гострі кути, хочемо бути кращою версією себе. Але потім організм входить у звичайний режим - і маски, якщо вони були, злітають.

"Часто люди кажуть: "Він (вона) змінився!" Ні, не змінився. Просто маска злетіла. Психологи не дарма кажуть, що перші 3-6 місяців ми бачимо "демоверсію" людини. Кращу версію. З бонусами. І без "багів". А потім - опа: хтось влаштував скандал на рівному місці, хтось показав ревнощі, хтось зник на кілька днів, а комусь просто "знесло дах", і ви сидите з думкою: "Це що зараз було?.." - пояснює експерт.

Людина грала роль

Є тип людей, які прикидаються "ідеальними", щоб швидко закохати у себе, створити залежність, а потім починають себе вести зовсім інакше. Це може бути емоційний аб’юз, нарцисизм або просто маніпуляція.

Ви не помітили "червоні прапорці" раніше

Закоханість затуманює. Ви могли не помічати, як він перекладав відповідальність, як ставився до інших людей, як реагував на стрес. А тепер, коли "картинка" зникла - все стало очевидним.

Що означає "показав справжнє обличчя"

З'явилися грубість, різкість, нетерплячість

Ігнорування ваших потреб, пропав до вас інтерес

Партнер зникає, уникає розмов і відповідальності

З'явився контроль, ревнощі або звинувачення

Критика, приниження або знецінення

"Насправді ви не змінилися, партнер - теж, але відбулася динаміка стосунків, і найкраще, що ви можете - не закривати на це очі", - пояснює Віталій Курсік.

Що робити, якщо все змінилося

Спокійно дивитись на факти

Не виправдовувати. Не вигадувати виправдання "він нервував", "їй важко на роботі" - оцінюємо дії людини, а не власні фантазії чи чиїсь казочки.

Це одноразовий прокол чи стабільний стиль поведінки?

Спитайте себе - це одна випадковість чи справжній стиль поведінки людини? Якщо людина 5 разів "утнула дурню (сказала дурню)" - це вже закономірність.

Відверто поговорити

Не звинувачуйте, а чітко скажіть вголос, що відчуваєте: "Мені здається, ти став іншим", "Між нами зникає близькість/тепло, відкритість", "Мене це вибило з колії, хочу зрозуміти, чого чекати далі".

"Спостерігайте за реакцією людини, бо це показово. Якщо у відповідь партнер нападає, звинувачує, відмахується - це не випадковість. І часом можна помітити, що людина реагує на такі розмови з певним досвідом", - каже коуч.

Чи почали б ви ці стосунки знову?

Ще одне важливе питання, яке можна поставити собі: якби ви знали, що ваш партнер ось такий - ви б почали ці стосунки?

"Це питання - найчесніше. І відповідь на нього підкаже, куди рухатися далі", - додав фахівець.

Дати собі право піти

Пам’ятайте, ви не підписували довічний контракт. Якщо після пів року з-під красивої обгортки виліз жахливий "сюрприз" - іноді краще розбігатися, ніж роками терпіти чужі вибрики.

"Бо стосунки - це не про виживання в токсичності. Це про взаємоповагу й спокій. Вам має бути комфортно з людиною, ви не повинні шукати, як вижити та не з'їхати з глузду", - резюмує Віталій Курсік.