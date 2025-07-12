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Новые отношения сразу после разрыва: как не перепутать любовь с эмоциональной ловушкой

Суббота 12 июля 2025 20:20
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Новые отношения сразу после разрыва: как не перепутать любовь с эмоциональной ловушкой Новые отношения и любовь сразу после разрыва возможны или нет (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Новая любовь может исцелить человека, который пережил боль после расставания. И некоторые бросаются в новые объятия очень быстро после разрыва. Но как понять, настоящие ли это чувства, или это просто бегство от одиночества и боли?

Могут ли появиться настоящие чувства сразу после разрыва отношений и стоит ли бросаться в новые объятия, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему мы бросаемся в новые отношения после разрыва

Человеческая психика не любит пустоты. После разрыва у нас появляется пустое место, которое мы стараемся побыстрее заполнить и самый простой путь - новые отношения.

Близость с новым человеком временно снижает тревожность, поднимает самооценку, создает иллюзию, что все хорошо и вытесняет боль и страдания.

Но в этом есть ловушка - если прошлое не пережито, мы подсознательно начинаем искать не столько любовь, сколько успокоение.

"Окончание отношений болит. Даже если "все давно было плохо", даже если "сам(а) ушел(а)". И тут вдруг - появляется он или она. Неожиданная легкость, флирт, бабочки, желание жить... И возникает вопрос: "Это - новая любовь или просто эмоциональная замена?" Да, влюбиться после разрыва - возможно. Психика иногда запускает механизм "эмоционального спасательного круга", чтобы не утонуть в одиночестве, боли или вине. Но новые отношения в таком состоянии - как дом на свежих руинах. Можно построить... но часто оно рассыпается еще до того, как высохнет цемент", - предостерегает эксперт.

Новая любовь или бегство?

Есть несколько признаков, которые указывают, что новые отношения могут быть реакцией на потерю и разрыв, а не вашим осознанным выбором и новым увлечением.

  • Постоянное сравнение с бывшим - даже в мелочах
  • Желание доказать что-то себе или другому ("я могу быть счастливыми без тебя")
  • Спешка в развитии отношений - будто вас кто-то подгоняет
  • Неумение побыть наедине с собой - сразу охватывают негативные мысли, грусть, слезы

"Если у вас присутствуют эти признаки - вы не в новых отношениях и не влюблены, вы в эмоциональном спасательном круге", - отмечает Виталий Курсик.

Худшие подводные камни таких отношений

Незакрытое прошлое. Если в голове все еще "а вот мой бывший...", то новый человек превращается в декорацию для театра незавершенных драм.

Идеализация нового партнера. После боли хочется сказки. И очень легко в начале не видеть реального человека - только свою надежду на "счастье после".

Желание "доказать что-то" бывшему или себе. Типа: "Вот посмотри, я уже счастлив(а)!" Но настоящее счастье не в доказательствах, а именно в том, чтобы никому и ничего не хотелось доказывать.

Повторение сценариев. Не разобравшись, что именно пошло не так в прошлый раз, мы часто... выбираем то же самое, только в другой упаковке.

А когда это действительно - новый шанс?

Новые отношения могут быть полноценными и здоровыми, если с самого начала:

  • Вы не цепляетесь за прошлое, не пытаетесь воссоздать то, что было раньше, но с другим человеком
  • Ваши мотивы прозрачны - вам хорошо с собой и вы не ищете "спасителя"
  • Вы не боитесь двигаться вперед и делаете это медленно, прислушиваетесь к себе, к новому человеку, не спешите
  • Вы знаете, чего хотите на самом деле - и это не "не хочу одиночества", а что-то более конкретное.

"На самом деле, настоящие чувства после разрыва вполне реальны. Но они могут развиваться уже тогда, когда боль вами не руководит. Если вы действительно влюбились и это произошло быстро после расставания - это не "плохо". Это жизнь", - говорит специалист.

Но дайте себе время посмотреть трезво:

  • Это о человеке или о побеге от боли?
  • Вижу ли я партнера реалистично?
  • Действительно ли завершены мои предыдущие отношения - в голове, в сердце и в теле?

"Вы имеете право на новое счастье. Но еще больше вы имеете право на осознанный выбор, а не эмоциональный прыжок в пустоту. Поэтому - любите. Но не для того, чтобы "полечить себя". А потому, что вам с собой хорошо и это "хорошо" распространяется и на новые отношения", - резюмирует Виталий Курсик.

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