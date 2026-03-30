Новые стипендии для одаренной молодежи - уже в этом году: кто именно и сколько получит
Правительство существенно обновило систему поощрений для молодых талантов из числа лиц с инвалидностью. На новые академические стипендии уже с осени текущего года смогут претендовать не только студенты университетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Что именно изменилось в Украине
Украинцам рассказали, что МОН расширило поддержку одаренных соискателей образования с инвалидностью.
Речь идет о том, что Кабинет министров принял изменения в постановление от 3 декабря 2009 года №1312, подготовленные Министерством образования и науки Украины.
В ведомстве объяснили, что это решение:
- расширяет возможности назначения академических стипендий КМУ одаренным соискателям образования из числа лиц с инвалидностью;
- согласовывает действующие нормы с обновленным законодательством в сфере образования и социальной защиты.
Чем важны введенные изменения
Согласно информации МОН, принятые изменения:
- усиливают адресную поддержку соискателей образования с инвалидностью;
- расширяют для них доступ к государственным инструментам академического поощрения.
Отмечается, что для системы образования это означает:
- более четкие правила;
- актуальную нормативную базу;
- более широкий охват тех, кто демонстрирует высокие результаты в учебе.
"Подробные условия и критерии отбора определят в Положении об академической стипендии КМУ одаренным студентам из числа лиц с инвалидностью", - уточнили в министерстве.
Кто и какие стипендии сможет получить
Сообщается, что новые стипендии будут назначать уже с 1 сентября 2026 года.
Их размер будет составлять 8 000 гривен.
"Впервые такие стипендии смогут получать соискатели профессионального предвысшего и профессионального образования", - объяснили гражданам.
В целом речь идет про:
- 50 академических стипендий для студентов учреждений профессионального предвысшего образования;
- 30 академических стипендий для соискателей профессионального образования.
Новые стипендии будут назначать с 1 сентября 2026 года (инфографика: mon.gov.ua)
В завершение сообщается, что МОН также согласовало положения постановления с законами Украины;
- "Об образовании";
- "О высшем образовании";
- "О профессиональном предвысшем образовании";
- "О профессиональном образовании";
- "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".
Отдельно определены сроки обновления Положения об академической стипендии КМУ одаренным студентам из числа лиц с инвалидностью.
"Выплаты будут осуществлять в пределах бюджетных программ государственного и соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на стипендиальное обеспечение соискателей образования по государственному и региональному заказу", - подытожили в МОН.
