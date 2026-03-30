Новые стипендии для одаренной молодежи - уже в этом году: кто именно и сколько получит

11:10 30.03.2026 Пн
3 мин
Впервые важную денежную поддержку от государства смогут получить новые категории способных юных украинцев
aimg Ирина Костенко
Возможности назначения академических стипендий КМУ в Украине расширили (фото иллюстративное: Getty Images)

Правительство существенно обновило систему поощрений для молодых талантов из числа лиц с инвалидностью. На новые академические стипендии уже с осени текущего года смогут претендовать не только студенты университетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: В Украине стипендию будут выплачивать по новым правилам: что изменится с 1 сентября

Что именно изменилось в Украине

Украинцам рассказали, что МОН расширило поддержку одаренных соискателей образования с инвалидностью.

Речь идет о том, что Кабинет министров принял изменения в постановление от 3 декабря 2009 года №1312, подготовленные Министерством образования и науки Украины.

В ведомстве объяснили, что это решение:

  • расширяет возможности назначения академических стипендий КМУ одаренным соискателям образования из числа лиц с инвалидностью;
  • согласовывает действующие нормы с обновленным законодательством в сфере образования и социальной защиты.

Чем важны введенные изменения

Согласно информации МОН, принятые изменения:

  • усиливают адресную поддержку соискателей образования с инвалидностью;
  • расширяют для них доступ к государственным инструментам академического поощрения.

Отмечается, что для системы образования это означает:

  • более четкие правила;
  • актуальную нормативную базу;
  • более широкий охват тех, кто демонстрирует высокие результаты в учебе.

"Подробные условия и критерии отбора определят в Положении об академической стипендии КМУ одаренным студентам из числа лиц с инвалидностью", - уточнили в министерстве.

Кто и какие стипендии сможет получить

Сообщается, что новые стипендии будут назначать уже с 1 сентября 2026 года.

Их размер будет составлять 8 000 гривен.

"Впервые такие стипендии смогут получать соискатели профессионального предвысшего и профессионального образования", - объяснили гражданам.

В целом речь идет про:

  • 50 академических стипендий для студентов учреждений профессионального предвысшего образования;
  • 30 академических стипендий для соискателей профессионального образования.

Новые стипендии для одаренной молодежи - уже в этом году: кто именно и сколько получитНовые стипендии будут назначать с 1 сентября 2026 года (инфографика: mon.gov.ua)

В завершение сообщается, что МОН также согласовало положения постановления с законами Украины;

  • "Об образовании";
  • "О высшем образовании";
  • "О профессиональном предвысшем образовании";
  • "О профессиональном образовании";
  • "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Отдельно определены сроки обновления Положения об академической стипендии КМУ одаренным студентам из числа лиц с инвалидностью.

"Выплаты будут осуществлять в пределах бюджетных программ государственного и соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на стипендиальное обеспечение соискателей образования по государственному и региональному заказу", - подытожили в МОН.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине изменили систему профессионального образования, которая действовала почти 30 лет.

Кроме того, мы объясняли, почему профтех сейчас нужен всей стране.

Читайте также, на каких специальностях станет больше бюджетных мест в этом году.

Украину могут подвинуть во вступлении в ЕС из-за новых кандидатов, - Politico
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны