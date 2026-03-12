ua en ru
В Україні стипендію виплачуватимуть за новими правилами: що зміниться з 1 вересня

22:03 12.03.2026 Чт
2 хв
Стипендії отримуватиме ще одна категорія студентів
aimg Іван Носальський
В Україні стипендію виплачуватимуть за новими правилами: що зміниться з 1 вересня Ілюстративне фото: стипендії в Україні виплачуватимуть ще одній категорії студентів (Getty Images)

В Україні розширять перелік отримувачів стипендій. При цьому розмір виплат суттєво збільшать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

Читайте також: До 27 000 гривень на місяць: у яких вишах і кому в Україні платять такі стипендії

Хто отримуватиме виплати по-новому

"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення", - зазначила Свириденко.

Це означає, що студенти-бюджетники в приватних університетах та академіях тепер матимуть ті самі стипендії, що й студенти-бюджетники державних вишів.

Розмір стипендії та терміни

Нововведення набудуть чинності вже з 1 вересня.

Як зазначила глава українського уряду, мінімальний розмір стипендії становитиме щонайменше 4000 грн.

"Цього року мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком", - додала вона.

Звідки візьмуть гроші

Фінансування підвищених стипендій уже закладено в державний бюджет. Гроші передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти і науки на 2026 рік.

За словами Свириденко, це рішення стало результатом прямої взаємодії з молоддю, чиї пропозиції вплинули на державну політику. Мета реформи - створити гідні умови для життя і розвитку українських студентів всередині країни.

До слова, у Держбюджеті-2026 на академічні та іменні стипендії передбачили 6,6 млрд гривень. Це на 1,2 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Більше по темі:
стипендии Юлія Свириденко Студенти
