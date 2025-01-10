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ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську, - Генштаб

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 16:36
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ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську, - Генштаб Фото: ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську Донецької області 10 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Він розташовувався у Світлодарську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"10 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу зс рф у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також військові зазначили, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", - додали у Генштабі.

Де розташований окупований Світлодарськ

Світлодарськ - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Світлодарської міської громади.

Розташоване на березі Вуглегірського водосховища. З 24 травня 2022 року захоплене російськими військами.

ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську, - Генштаб

Де розташований Світлодарськ Донецької області (deepstatemap.live)

Удари ЗСУ по важливих об'єктах РФ у Донецькій області

Сили оборони України постійно б'ють по важливих об'єктах РФ у Донецькій області, які беруть участь у постачанні російського угруповання на Донбасі.

Наприклад, днями ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався в захопленому Харцизьку Донецької області.

Додамо, що чималу роль у виявленні стратегічних об'єктів РФ у Донецькій області відіграє робота партизанів. Зокрема, у жовтні партизани знайшли секретне місце дислокації окупантів у Горлівці. Тут, зокрема, багато загарбників із Бурятії.

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