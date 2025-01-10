Спільна операція СБУ та ВМС: у Росії "Нептуном" уражено склад зберігання дронів-розвідників

Служба безпеки України разом з Морськими силами відпрацювали по складу зберігання боєприпасів у Ростовській області. Удару було завдано "Нептуном".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області. За інформацією наших джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун".

У СБУ зауважили, що росіяни всю ніч у соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух, ймовірно, приліт "Нептуна". Пізніше місцеві обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.

"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль - склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по воєнним об'єктам у ворожому тилу триватиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атаки дронів по території Росії

Нагадаємо, в ніч на 10 січня 2025 року невідомі дрони атакували щонайменше п'ять регіонів у Російській Федерації. У низці з них виникли пожежі.

У Міноборони РФ зранку відзвітували, що сили ППО нібито збили 40 БпЛА, з них 16 безпосередньо в Ростовській області.

А в ніч на 8 січня вибухи лунали в Енгельсі Саратовської області, там виникла пожежа на нафтобазі. За словами губернатора регіону Романа Бусаргіна, вогонь на території промислового підприємства виник через падіння уламків БпЛА. Станом на вечір 8 січня, його так і не могли загасити.