Кабмін спростив бронювання газовиків: що змінилося

Оператори газорозподільних систем можуть отримати статус критично важливих підприємств. Завдяки цьому вони зможуть забронювати своїх працівників за спрощеними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України .

Кабінет Міністрів України сьогодні, 10 січня, спростив процедуру надання статусу критично важливих для економіки операторів газорозподільних систем. Зміни стосуються підприємств, які забезпечують стабільне функціонування систем газопостачання в умовах особливого періоду.

Ключові зміни для операторів газорозподільчих систем:

відтепер для бронювання працівників операторів не застосовується вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальної зарплати за останній календарний квартал;

операторам надана можливість обирати критерій щодо розміру нарахованої середньої зарплати працівників - не менше розміру середньої.

"Це рішення дозволить підприємствам швидше отримати необхідний статус і забезпечить їх ефективну роботу для стабільного газопостачання в умовах надзвичайних ситуацій", - зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Як підприємствам отримати статус критично важливих:

Підготуйте документи відповідно до нових критеріїв.

Подайте заявку до Міністерства енергетики.

Зачекайте на рішення комісії, яка регулярно розглядає запити.

Нагадаємо, що робота сервісів була тимчасово зупинена після кібератаки на реєстри Міністерства юстиції України, яка сталася 19 грудня 2024 року.

У відповідь на цю ситуацію Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних від мобілізації на один місяць автоматично.

В міністерстві нагадали, що для забезпечення безперервності бронювання працівників критичних підприємств таким підприємствам необхідно отримати статус критичності за новими критеріями та здійснити бронювання через портал "Дія" до 28 лютого включно.

Алгоритм бронювання працівників через портал "Дія":