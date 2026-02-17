Нові санкції ЄС проти Росії на фініші, але можлива затримка: Politico назвало причину

Читайте також: Дві країни стали на заваді новим нафтовим санкціям ЄС проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Три дипломати повідомили виданню, що Європа наближається до фінішу у прийнятті 20-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що остаточна угода буде укладена після ще двох зустрічей послів у форматі Coreper II.

Водночас двоє інших дипломатів розповіли, що Угорщина наполягає на виключенні зі списку санкцій провідних російських спортивних посадовців. Це може призвести до затримки із прийняттям пакета санкцій.

Що відомо про ухвалення нових санкцій

Зазначається, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас домагається, щоб 20-й пакет санкцій був готовий до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Європейські дипломати повідомили, що посли, ймовірно, зустрінуться в середу, 18 лютого і, можливо, в п'ятницю.

Крім того, Каллас намагається координувати свої дії з Британією, щоб санкції мали максимальний ефект.