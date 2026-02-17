ua en ru
Новые санкции ЕС против России на финише, но возможна задержка: Politico назвало причину

Евросоюз, Вторник 17 февраля 2026 13:01
Новые санкции ЕС против России на финише, но возможна задержка: Politico назвало причину Фото: ЕС планирует принять очередные антироссийские санкции до 24 февраля (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Принятие 20-го пакета антироссийских санкций ЕС может затянуться из-за позиции Венгрии в отношении российских спортивных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Три дипломата сообщили изданию, что Европа приближается к финишу в принятии 20-го пакета санкций против России. Ожидается, что окончательное соглашение будет заключено после еще двух встреч послов в формате Coreper II.

В то же время двое других дипломатов рассказали, что Венгрия настаивает на исключении из списка санкций ведущих российских спортивных чиновников. Это может привести к задержке с принятием пакета санкций.

Что известно о принятии новых санкций

Отмечается, что главный дипломат ЕС Кая Каллас добивается, чтобы 20-й пакет санкций был готов к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Европейские дипломаты сообщили, что послы, вероятно, встретятся в среду, 18 февраля и, возможно, в пятницу.

Кроме того, Каллас пытается координировать свои действия с Британией, чтобы санкции имели максимальный эффект.

Санкции ЕС против РФ

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкционный список планируют расширить еще на 43 судна так называемого "теневого флота", что увеличит их общее количество до 640.

Кроме того, ЕС намерен усложнить для Москвы закупку новых танкеров для обхода ограничений, а также ввести запрет на техническое обслуживание и предоставление ряда услуг танкерам со сжиженным газом и ледоколам.

Отметим, Евросоюз рассматривает замену ограничения цен на российскую нефть запретом на морские услуги. Новые санкции могут коснуться страхования, транспортировки и других ключевых услуг для нефтяных перевозок.

