Нові правила виїзду з України для чоловіків і операція ССО в Криму: новини за 26 серпня

Чоловікам віком до 22 років дозволили виїжджати з України. Тим часом Сили спецоперацій України провели операцію на території тимчасово окупованого Криму.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.
Чоловікам до 22 років дозволили виїзд за кордон: що змінюється
Українським чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон. Відповідну постанову схвалив уряд.
За словами прем'єрки Юлії Свириденко, уряд оновив порядок перетину державного кордону.
Бійці ССО в тимчасово окупованому Криму вивели з ладу об'єкти логістики росіян
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ в тимчасово окупованому Криму вивели з ладу низку об'єктів логістики росіян.
"Продовжуємо знищувати логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму", - зазначили в ССО.
Зеленський зробив важливу заяву щодо Сумщини та Харківщини після наради з військовими
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими. Серед ключових тем - ситуація на фронті, створення резервів і робота з партнерами щодо гарантій безпеки.
"Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи", - зазначив Зеленський.
Генштаб відреагував на чутки про "окупацію" двох сіл у Дніпропетровській області
Чутки про нібито окупацію сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області є неправдивими. Українські воїни продовжують оборону, зазначили в Генштабі.
Там додали, що просування окупантів у районі Запорізького було зупинено.
США готові посилити безпеку післявоєнної України розвідкою і системами ППО, - FT
США планують брати участь у наданні Україні гарантій безпеки. У Вашингтоні пропонують допомогу в розвідці та захисті українського неба, пише Financial Times.
Неназвані джерела видання повідомили, що американські чиновники минулого тижня пообіцяли європейським брати участь у "координації" гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією.