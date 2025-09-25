Біометричні перевірки для в’їзду до ЄС запустять поетапно: коли почне діяти система

Біометрична система реєстрації (EES), яку мали запровадити для всіх мандрівників з-за меж ЄС, почне діяти з 12 жовтня 2025 року, але лише для обмеженої кількості пасажирів. Повноцінне впровадження відкладене до 12 квітня 2026 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

Запуск відкладено частково

Біометрична реєстрація для відвідування ЄС може не запроваджуватися повністю до 12 квітня 2026 року, оскільки прикордонникам дозволено послабити правила, щоб зменшити черги або хаос після того, як система нарешті запрацює.

Крім того, також буде додатковий 90-денний пільговий період для усунення збоїв у системі. Зокрема про це попереджають у випадку в'їзду із Великої Британії у Францію.

Як працюватиме система

EES вимагатиме від громадян країн поза ЄС проходження відбитків пальців та фотографування. Дані зберігатимуться у єдиній європейській базі протягом трьох років.

Нагадаємо, що Велика Британія вийшла із ЄС, тому її жителям при мандрівках також потрібно буде проходити біометричну перевірку.

Пасажири літаків проходитимуть перевірку після прибуття в аеропорти ЄС. А для тих, хто їде тунелем чи поромом через Ла-Манш, біометричний контроль відбуватиметься ще у Великій Британії, до посадки на транспорт.

Водночас у Великій Британії кіоски реєстрації мають відкритися уже через два тижні.

Поетапне впровадження

З 12 жовтня у Великій Британії система запрацює для автобусних пасажирів та вантажів. Автомобілі почнуть перевіряти з листопада, а для клієнтів Eurostar спершу реєстрація буде добровільною.

Втім, навіть на старті процес залишатиметься заплутаним: кіоски різних операторів ставлять мандрівникам різні запитання щодо квитків, страхування чи фінансової спроможності.