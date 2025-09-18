ua en ru
Четвер 18 вересня 2025 13:12
UA EN RU
Польща почала тестувати біометричний контроль: українців попередили про черги на кордоні Фото: Перевірки документів на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Польщі розпочали тестування нової системи контролю, яка передбачає відбір біометричних даних у громадян. Вона запрацює повноцінно вже у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, ЄС готується до впровадження нової системи фіксації перетину кордону, яка діятиме у всіх країнах Шенгенської зони. На початку її роботи час оформлення громадян може збільшитися, оскільки необхідно зафіксувати біометричні дані громадян, які в’їжджають у Польщу.

Він зазначає, що Польща почала тестувати нову систему для того, щоб надалі вона працювала ефективніше і швидше та не створювала черг. Повноцінно система має запрацювати у жовтні.

Він порадив українцям заздалегідь планувати більше часу на перетин кордону у напрямку Польщі.

Раніше РБК-Україна розповідало, що прикордонники після затримання чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно перетнути кордон, повідомляють про це територіальні центри комплектування. Там перевіряють, чи не ухиляється людина від мобілізації та чи актуальні її військово-облікові дані.

Також ми писали, що на кордоні прикордонники разом зі службовими собаками перевіряють особисті речі громадян, щоб запобігти переміщенню зброї, вибухівки, наркотиків та інших заборонених предметів. У ДПСУ наголошують, що навіть сумка чи рюкзак можуть приховувати небезпечні речі. Також громадянам варто враховувати митні правила України та країни в’їзду, аби уникнути штрафів і конфіскації.

