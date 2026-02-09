Нові правила для рієлторів і менший податок для орендодавців: що планує змінити Рада

У Верховній Раді напрацьовують законопроект для виведення ринку оренди житла "з тіні" та запровадження прозорих правил роботи для рієлторів - щоб захистити клієнтів від недобросовісних посередників.
Головне:
Українцям розповіли, що нині у комітеті Верховної Ради з питань державної влади напрацьовують пропозиції для законодавчого врегулювання:
Йдеться, зокрема, про зниження податку на майно, що здається в оренду.
Очільниця комітету Олена Шуляк пояснила, що сьогодні ринок перебуває у глибокій тіні: за даними Державної податкової служби України за 2024 рік, офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні.
При цьому основною причиною називають високий рівень оподаткування - власники житла сплачують близько 23% отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку.
Планується, що окрему увагу у ВРУ приділять ріелторській діяльності.
Нещодавно у Комітеті навіть створили робочу групу, яка вивчає проблематику цього ринку та має на меті напрацювати законодавчі пропозиції для забезпечення:
Шуляк зауважила, що наразі на ринку спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками (які часто отримують комісію без фактичного надання послуги).
Це призводить до обурення громадян і дискредитує професію.
"Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов'язків: не демонструють об'єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах", - пояснила політик.
Вона додала, що "такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги".
Згідно з оприлюдненою інформацією, до роботи робочої групи Комітету станом на 9 лютого 2026 року вже долучилося майже сотня експертів ринку оренди.
Планується, що напрацьований у парламенті законопроект передбачатиме, зокрема:
"Передбачається відкритий та прозорий процес обговорення за участі, зокрема, центральних органів виконавчої влади та представників профільних асоціацій", - підсумували у прес-службі апарату ВРУ.
