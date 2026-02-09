RU

Общество Образование Деньги Изменения

Новые правила для риелторов и меньший налог для арендодателей: что планирует изменить Рада

Для риелторов могут ввести новые правила работы (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Верховной Раде нарабатывают законопроект для вывода рынка аренды жилья "из тени" и введения прозрачных правил работы для риелторов - чтобы защитить клиентов от недобросовестных посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

Читайте также: Владелец жилья или арендатор: кто на самом деле должен оплачивать услуги риелтора

Главное:

  • Налоги на аренду планируют значительно снизить - чтобы стимулировать владельцев жилья выходить из "тени".
  • Для риелторов внедрят прозрачные правила игры - чтобы защитить клиентов от недобросовестных посредников.
  • Новый закон разрабатывают с привлечением почти сотни экспертов - чтобы повысить профессиональные стандарты.

Какой комитет ВРУ взялся за подготовку законопроекта

Украинцам рассказали, что сейчас в комитете Верховной Рады по вопросам государственной власти нарабатывают предложения для законодательного урегулирования:

  • рынка риелторских услуг;
  • рынка аренды жилья.

Речь идет, в частности, о снижении налога на имущество, сдаваемое в аренду.

Почему аренда жилья в Украине - "в глубокой тени"

Глава комитета Елена Шуляк объяснила, что сегодня рынок находится в глубокой тени: по данным Государственной налоговой службы Украины за 2024 год, официально доходы от аренды задекларировали лишь около 900 человек по всей стране.

При этом основной причиной называют высокий уровень налогообложения - владельцы жилья платят около 23% полученного дохода, что сдерживает легализацию рынка.

Почему отдельное внимание уделят деятельности риелторов

Планируется, что отдельное внимание в ВРУ уделят риелторской деятельности.

Недавно в Комитете даже создали рабочую группу, которая изучает проблематику этого рынка и имеет целью разработать законодательные предложения для обеспечения:

  • прозрачности риелторских услуг;
  • защиты прав граждан;
  • поддержки профессиональных риелторов, которые предоставляют качественные услуги.

Шуляк отметила, что сейчас на рынке наблюдается разрыв между профессиональными риелторами и недобросовестными посредниками (которые часто получают комиссию без фактического предоставления услуги).

Это приводит к возмущению граждан и дискредитирует профессию.

"Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риелторы, действуют нечестно и не выполняют своих обязанностей: не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел на онлайн-платформах", - объяснила политик.

Она добавила, что "такие практики вызывают обоснованное беспокойство и дискредитируют профессиональное сообщество риелторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги".

Что может изменить новый законопроект

Согласно обнародованной информации, к работе рабочей группы Комитета по состоянию на 9 февраля 2026 года уже присоединились почти сотня экспертов рынка аренды.

Планируется, что наработанный в парламенте законопроект будет предусматривать, в частности:

  • значительное снижение налоговой нагрузки для владельцев жилья, которое сдается в аренду (что будет стимулировать легализацию соответствующих доходов);
  • внедрение прозрачных правил риелторской деятельности;
  • защиту прав граждан и повышение профессиональных стандартов на рынке.

"Предполагается открытый и прозрачный процесс обсуждения с участием, в частности, центральных органов исполнительной власти и представителей профильных ассоциаций", - подытожили в пресс-службе аппарата ВРУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о рисках сдачи жилья без риелтора - что стоит знать владельцам и арендаторам, чтобы избежать проблем.

Кроме того, мы объясняли, как быстро продать квартиру за максимальную цену.

Читайте также, как найти жилье без риелтора и не нарваться на мошенников.

