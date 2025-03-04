6 секретів від рієлторів, як швидко продати квартиру за максимальну ціну

Продаж нерухомості - це процес, який потребує часу та уваги до деталей. Пам'ятайте про ці секрети, щоб отримати максимальний результат і продати свою квартиру швидко та вигідно.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як треба правильно продавати квартиру, щоб процес не зайняв довгі місяці або роки.

Красива "упаковка"

Якщо вибирати цукерку, перше, на що ми звертаємо увагу, - це її упаковка. Так і з нерухомістю: потенційні покупці можуть зацікавитися вашим оголошенням на основі першого враження від квартири.

Тому варто звернути увагу на дрібниці: зробіть косметичний ремонт, усуньте поломки, відремонтуйте дверні ручки, підклейте відірвані шпалери або перефарбуйте стіни. Уберіть старі меблі і поламану люстру.

Чистота й охайність створять враження доглянутого житла, яке хочеться купити.

Чистота житла

Важко уявити, наскільки важливо, щоб квартира була чистою під час перегляду. Продати нерухомість, в якій є пил, сміття та захаращені кімнати, дуже складно. В ідеалі варто звернутися до клінінгової компанії, яка швидко наведеться порядок.

Якщо цього зробити неможливо, проведіть вологе прибирання, приберіть зайві предмети та речі, почистіть меблі від плям, приберіть штори та килими. Квартира повинна виглядати охайно, свіжо та мати приємний запах, щоб створити атмосферу комфорту та затишку.

Вдала презентація

Сьогодні існує безліч сайтів для розміщення оголошень про продаж квартир. Використовуючи онлайн-ресурси, можна швидко знайти покупців.

Найважливіше - це якісні фотографії вашої квартири з різних ракурсів, щоб потенційні покупці змогли побачити деталі. У описі варто акцентувати увагу на перевагах, зручній інфраструктурі та додати інформацію, яка створює відчуття комфорту.

Не економте на професійному фотографі, адже хороший знімок може зробити квартиру справжньою "цукеркою" на ринку нерухомості.

Вдала презентація - це половина успішної угоди (фото: Freepik.com)

Охоплення аудиторії

Продаж квартири можна здійснити самостійно або з допомогою рієлтор. Кожен спосіб має свої переваги та недоліки. Рієлтор може допомогти швидше і на вигідніших умовах продати нерухомість, однак він візьме комісію.

Якщо ви вирішите продавати квартиру без посередників, подайте оголошення на популярних платформах. Вибір залежить від ваших переваг та бажання економити на послугах професіонала.

Підготовка та перевірка усіх документів

Перед продажем необхідно підготувати всі необхідні документи. Це може бути свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу або дарування, а також технічний паспорт.

Для новобудов також потрібно отримати документи від забудовника, що підтверджують введення в експлуатацію та розрахунок за квартиру. Важливо підготувати всі документи заздалегідь, адже покупці часто хочуть завершити угоду якомога швидше і не будуть чекати, поки ви зберете папери.

Показ квартири

Показ квартири - це важливий етап у процесі продажу. Ваше завдання - створити позитивне враження про себе і про квартиру. Будьте привітні, пунктуальні і готові відповісти на питання покупців.

Не переносьте перегляд і не будьте надмірно нав'язливими. Під час показу намагайтеся налаштувати покупця на позитив, покажіть, як у цій квартирі можна комфортно жити. Успішний показ допоможе вам продати квартиру за хорошу ціну.

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