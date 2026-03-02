UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Нові правила" проїзду мостом Патона у Києві - фейк: які обмеження діють насправді

Фото: Міст Патона у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У соціальних мережах поширюють інфографіку з нібито новими правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Читайте також: Можуть просто впасти. Названо найбільш аварійні мости Києва

Що відомо

У КМДА наголосили, що не готували та не оприлюднювали жодних нових матеріалів щодо змін руху мостом. Поширена в соцмережах інфографіка є фейком.

Міська влада закликала киян користуватися лише офіційними повідомленнями, оприлюдненими на ресурсах адміністрації, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці.

Звідки з’явилася інфографіка

27 лютого голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов опублікував у соцмережах зображення з написом "нові правила проїзду мостом Патона".

Картинка візуально нагадувала сторінку КМДА та містила зображення мосту з автомобілями. Спочатку допис був оприлюднений із коротким підписом "Важливо". Згодом автор кілька разів редагував публікацію та додав уточнення, що інформація є неформальною, а міст перебуває в аварійному стані з 2015 року.


Допис Максима Бахматова у соцмережах (скриншот зі сторінки в Facebook)

Водночас у КМДА підкреслили, що жодних офіційних рішень про нові правила проїзду не ухвалювали.

Які обмеження діють зараз

Наразі міст імені Є. О. Патона через Дніпро експлуатується з установленими обмеженнями. Зокрема:

  • заборонено рух вантажного транспорту;
  • встановлені наливні бар’єри із забороною руху крайніми смугами проїжджої частини.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово моніторять стан несних конструкцій та виконують необхідні роботи з утримання мосту.

Відповідальність за поширення фейків

У КМДА нагадали, що за поширення неправдивої інформації відповідно до статті 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф або виправні роботи.

Раніше РБК-Україна писало, що науковці б’ють на сполох через аварійний стан мосту Патона в Києві. Так, його залишковий ресурс оцінюється як нульовий через критичну корозію металевих конструкцій. Міст має статус аварійного ще з 2017 року, однак повноцінний ремонт досі не розпочато.

Також ми розповідали, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, адже через морози й сніг покриття значно погіршилося. Мер Віталій Кличко заявив, що наразі комунальники ліквідовують аварійну ямковість, але масштабні роботи можливі лише з потеплінням.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївМіст Патона