"Нові правила" проїзду мостом Патона у Києві - фейк: які обмеження діють насправді

У соціальних мережах поширюють інфографіку з нібито новими правилами проїзду мостом імені Є. О. Патона. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
У КМДА наголосили, що не готували та не оприлюднювали жодних нових матеріалів щодо змін руху мостом. Поширена в соцмережах інфографіка є фейком.
Міська влада закликала киян користуватися лише офіційними повідомленнями, оприлюдненими на ресурсах адміністрації, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці.
27 лютого голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов опублікував у соцмережах зображення з написом "нові правила проїзду мостом Патона".
Картинка візуально нагадувала сторінку КМДА та містила зображення мосту з автомобілями. Спочатку допис був оприлюднений із коротким підписом "Важливо". Згодом автор кілька разів редагував публікацію та додав уточнення, що інформація є неформальною, а міст перебуває в аварійному стані з 2015 року.
Водночас у КМДА підкреслили, що жодних офіційних рішень про нові правила проїзду не ухвалювали.
Наразі міст імені Є. О. Патона через Дніпро експлуатується з установленими обмеженнями. Зокрема:
Фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово моніторять стан несних конструкцій та виконують необхідні роботи з утримання мосту.
У КМДА нагадали, що за поширення неправдивої інформації відповідно до статті 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф або виправні роботи.
