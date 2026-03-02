RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Новые правила" проезда по мосту Патона в Киеве - фейк: какие ограничения действуют на самом деле

Фото: Мост Патона в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В социальных сетях распространяют инфографику с якобы новыми правилами проезда по мосту имени Е. О. Патона. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Что известно

В КГГА отметили, что не готовили и не обнародовали никаких новых материалов по изменениям движения по мосту. Распространенная в соцсетях инфографика является фейком.

Городская власть призвала киевлян пользоваться только официальными сообщениями, обнародованными на ресурсах администрации, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы.

Откуда появилась инфографика

27 февраля глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов опубликовал в соцсетях изображение с надписью "новые правила проезда по мосту Патона".

Картинка визуально напоминала страницу КГГА и содержала изображение моста с автомобилями. Сначала сообщение было обнародовано с короткой подписью "Важно". Впоследствии автор несколько раз редактировал публикацию и добавил уточнение, что информация является неформальной, а мост находится в аварийном состоянии с 2015 года.


Сообщение Максима Бахматова в соцсетях (скриншот со страницы в Facebook)

В то же время в КГГА подчеркнули, что никаких официальных решений о новых правилах проезда не принимали.

Какие ограничения действуют сейчас

Сейчас мост имени Е. О. Патона через Днепр эксплуатируется с установленными ограничениями. В частности:

  • запрещено движение грузового транспорта;
  • установлены наливные барьеры с запретом движения по крайним полосам проезжей части.

Специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят состояние несущих конструкций и выполняют необходимые работы по содержанию моста.

Ответственность за распространение фейков

В КГГА напомнили, что за распространение ложной информации в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф или исправительные работы.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые бьют тревогу из-за аварийного состояния моста Патона в Киеве. Так, его остаточный ресурс оценивается как нулевой из-за критической коррозии металлических конструкций. Мост имеет статус аварийного еще с 2017 года, однако полноценный ремонт до сих пор не начат.

Также мы рассказывали, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, ведь из-за морозов и снега покрытие значительно ухудшилось. Мэр Виталий Кличко заявил, что сейчас коммунальщики ликвидируют аварийную ямочность, но масштабные работы возможны только с потеплением.

КГГА Киев Мост Патона