"Новые правила" проезда по мосту Патона в Киеве - фейк: какие ограничения действуют на самом деле

В социальных сетях распространяют инфографику с якобы новыми правилами проезда по мосту имени Е. О. Патона. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Читайте также: Могут просто упасть. Названы самые аварийные мосты Киева
В КГГА отметили, что не готовили и не обнародовали никаких новых материалов по изменениям движения по мосту. Распространенная в соцсетях инфографика является фейком.
Городская власть призвала киевлян пользоваться только официальными сообщениями, обнародованными на ресурсах администрации, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы.
27 февраля глава Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов опубликовал в соцсетях изображение с надписью "новые правила проезда по мосту Патона".
Картинка визуально напоминала страницу КГГА и содержала изображение моста с автомобилями. Сначала сообщение было обнародовано с короткой подписью "Важно". Впоследствии автор несколько раз редактировал публикацию и добавил уточнение, что информация является неформальной, а мост находится в аварийном состоянии с 2015 года.
Сообщение Максима Бахматова в соцсетях (скриншот со страницы в Facebook)
В то же время в КГГА подчеркнули, что никаких официальных решений о новых правилах проезда не принимали.
Сейчас мост имени Е. О. Патона через Днепр эксплуатируется с установленными ограничениями. В частности:
Специалисты КП "Киевавтодормост" круглосуточно мониторят состояние несущих конструкций и выполняют необходимые работы по содержанию моста.
В КГГА напомнили, что за распространение ложной информации в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф или исправительные работы.
Ранее РБК-Украина писало, что ученые бьют тревогу из-за аварийного состояния моста Патона в Киеве. Так, его остаточный ресурс оценивается как нулевой из-за критической коррозии металлических конструкций. Мост имеет статус аварийного еще с 2017 года, однако полноценный ремонт до сих пор не начат.
Также мы рассказывали, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, ведь из-за морозов и снега покрытие значительно ухудшилось. Мэр Виталий Кличко заявил, что сейчас коммунальщики ликвидируют аварийную ямочность, но масштабные работы возможны только с потеплением.