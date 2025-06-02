Нові правила НМТ-2025: що треба знати, щоб не втратити бали

Цьогоріч національний мультипредметний тест (НМТ) знову відбудеться онлайн -через спеціальний сервіс. Але аби уникнути помилок і не втратити свій шанс, абітурієнтам варто заздалегідь вивчити оновлену процедуру.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
В УЦОЯО наголошують, що учасники повинні завчасно ознайомитися з правилами, структурою тесту та порядком дій під час проходження, щоб уникнути прикрих помилок і зберегти свої результати.
Тест містить завдання з чотирьох предметів, серед яких три обов’язкові та четвертий - на вибір. Серед обов’язкових: українська мова, математика та історія України.
Четвертий предмет (на вибір) учасники обирали під час реєстрації. Це може бути біологія, фізика, хімія, іноземна мова або інше (згідно з переліком МОН).
НМТ складається з двох етапів:
На кожен етап виділяється 120 хвилин (2 години). Час у межах етапу учасник розподіляє самостійно.
Між кожним етапом учасники НМТ мають 20-хвилинну перерву.
Учасник працює за налаштованим комп’ютером, який під’єднано до інтернету. У браузері вже буде відкрито сервіс для проходження тесту. Доступ до інших сайтів заблокований.
Перед початком інструктор зачитає офіційну промову з важливою інформацією, яку потрібно уважно слухати.
На першому етапі потрібно увійти в систему. Для цього введіть логін і пароль із вашої індивідуальної картки (її надасть інструктор).
На другому - відбувається перевірка даних. У системі мають збігатися ваші ПІБ і номер Сертифіката. Якщо є розбіжності - негайно повідомте інструктора.
Далі необхідно ознайомитися з правилами. Прочитайте правила і натисніть "Я погоджуюсь з правилами тесту".
Четвертий етап - початок тестування. Натисніть кнопку "Розпочати тест" - запуститься таймер.
Ви можете вибрати, з якого предмета етапу почати.
Можна перемикатися між предметами в межах одного етапу.
Таймер показує, скільки часу залишилося.
Для зарахування відповіді натискайте "Зберегти відповідь".
Бічна панель допомагає відстежувати, які завдання вже виконані (червоним), а які ще ні (сірим).
Важливо пам’ятати, що після завершення етапу повернутися до його завдань неможливо.
У разі проблем із сервісом або погіршення самопочуття потрібно негайно повідомити про це інструктора.
Також, якщо ви вважаєте, що було порушено процедуру тестування (що могло вплинути на результат) - подавайте апеляційну заяву до виходу з тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Після виходу це зробити вже не можна.
Якщо тривога почалася до початку тестування, усі мають перейти в укриття.
Якщо тривога почалася вже під час тестування, система блокує завдання, а учасники діють згідно з інструкціями старшого інструктора.
Учасникам НМТ можна залишитися в аудиторії або перейти до спеціальної кімнати для відпочинку. Водночас виходити за межі ТЕЦ заборонено.
Перед другим етапом потрібно перевірити, чи залишили мобільні телефони, зарядки, смартгодинники та інше в спеціально відведеному місці.
Почати тест можна як з історії України, так і з обраного предмета.
Після другого етапу на екрані з’явиться інформація про збережені відповіді. Також учасники НМТ побачать тестові бали з усіх предметів.
За бажанням - можна скористатися таблицею переведення балів у шкалу 100-200. Офіційні результати з’являться до 4 липня у персональних кабінетах учасників.
Що варто пам’ятати:
Організатори також радять ознайомитися з інструкцією до тестування заздалегідь - вона містить відповіді на більшість запитань і допоможе вам уникнути зайвого стресу.
Нагадаємо, 14 травня в Україні розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту - головного етапу цьогорічної вступної кампанії. Цього року участь у НМТ беруть понад 312 тисяч випускників, з них близько 21 тисячі - за кордоном.
Усі вступники одночасно складають тест із чотирьох предметів. Щоб претендувати на бюджет, потрібно набрати щонайменше 130 балів.
Найчастіше для четвертого предмета вступники обирали англійську мову. Також популярними виявились географія, біологія й українська література. Найменше охочих зупинилися на фізиці та хімії.
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