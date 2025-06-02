Новые правила НМТ-2025: что нужно знать, чтобы не потерять баллы

В УЦОКО отмечают, что участники должны заблаговременно ознакомиться с правилами, структурой теста и порядком действий во время прохождения, чтобы избежать досадных ошибок и сохранить свои результаты.

Какая структура НМТ-2025

Тест содержит задания по четырем предметам, среди которых три обязательных и четвертый - на выбор. Среди обязательных: украинский язык, математика и история Украины.

Четвертый предмет (на выбор) участники выбирали во время регистрации. Это может быть биология, физика, химия, иностранный язык или другое (согласно перечню МОН).

Как проходит тестирование: этапы и время

НМТ состоит из двух этапов:

первый этап - украинский язык и математика;

второй этап - история Украины и предмет на выбор.

На каждый этап выделяется 120 минут (2 часа). Время в пределах этапа участник распределяет самостоятельно.

Между каждым этапом участники НМТ имеют 20-минутный перерыв.

Как все будет происходить в аудитории

Участник работает за настроенным компьютером, который подключен к интернету. В браузере уже будет открыт сервис для прохождения теста. Доступ к другим сайтам заблокирован.

Перед началом инструктор зачитает официальную речь с важной информацией, которую нужно внимательно слушать.

Начало работы в системе

На первом этапе нужно войти в систему. Для этого введите логин и пароль с вашей индивидуальной карточки (ее предоставит инструктор).

На втором - происходит проверка данных. В системе должны совпадать ваши ФИО и номер Сертификата. Если есть расхождения - немедленно сообщите инструктору.

Далее необходимо ознакомиться с правилами. Прочитайте правила и нажмите "Я согласен с правилами теста".

Четвертый этап - начало тестирования. Нажмите кнопку "Начать тест" - запустится таймер.

Во время тестирования

Вы можете выбрать, с какого предмета этапа начать.

Можно переключаться между предметами в пределах одного этапа.

Таймер показывает, сколько времени осталось.

Для зачисления ответа нажимайте "Сохранить ответ".

Боковая панель помогает отслеживать, какие задания уже выполнены (красным), а какие еще нет (серым).

Важно помнить, что после завершения этапа вернуться к его заданиям невозможно.

Технические и другие нештатные ситуации

В случае проблем с сервисом или ухудшения самочувствия нужно немедленно сообщить об этом инструктору.

Также, если вы считаете, что была нарушена процедура тестирования (что могло повлиять на результат) - подавайте апелляционное заявление до выхода из временного экзаменационного центра (ВЭЦ). После выхода это сделать уже нельзя.

Как действовать в случае воздушной тревоги

Если тревога началась до начала тестирования, все должны перейти в укрытие.

Если тревога началась уже во время тестирования, система блокирует задание, а участники действуют согласно инструкциям старшего инструктора.

Перерыв между этапами

Участникам НМТ можно остаться в аудитории или перейти в специальную комнату для отдыха. В то же время выходить за пределы ВЭЦ запрещено.

Перед вторым этапом нужно проверить, оставили ли мобильные телефоны, зарядки, смарт-часы и прочее в специально отведенном месте.

Начать тест можно как по истории Украины, так и по выбранному предмету.

Завершение тестирования и результаты

После второго этапа на экране появится информация о сохраненных ответах. Также участники НМТ увидят тестовые баллы по всем предметам.

По желанию - можно воспользоваться таблицей перевода баллов в шкалу 100-200. Официальные результаты появятся до 4 июля в персональных кабинетах участников.

Что стоит помнить:

сохраняйте ответы вручную;

четко следуйте инструкциям;

не выходите за пределы ВЭЦ до завершения теста;

будьте внимательны к таймеру;

своевременно реагируйте на технические или другие проблемы.

Организаторы также советуют ознакомиться с инструкцией к тестированию заранее - она содержит ответы на большинство вопросов и поможет вам избежать лишнего стресса.