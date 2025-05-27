Повітряна тривога і НМТ: коли тестування продовжать, а коли - скасують

В умовах війни в Україні навіть складання національного мультипредметного тесту (НМТ) може перервати повітряна тривога. У такому випадку інструктор має зупинити тестування.

Як діяти, якщо сирена застала дорогою до пункту чи вже під час тестування, і як не втратити право на участь у НМТ, розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua .

Тривога до початку тестування

Якщо тривога оголошена до прибуття в центр, учасник має залишатися в безпечному місці до завершення тривоги. Потім - приїхати до екзаменаційного центру і пройти тестування, якщо воно ще не скасоване.

Якщо через тривогу тестування в центрі скасовано, це не є проблемою - учасник зможе скласти тест під час додаткової сесії. Також поважною причиною вважається й неявка у разі довготривалої тривоги в регіоні. Додаткові підтвердження надавати не потрібно.

Щоб потрапити на додаткову сесію, потрібно подати заяву. Це можна зробити:

поштою (з урахуванням часу доставки),

електронною поштою (враховується дата надходження листа в регіональному центрі),

особисто або через уповноважену особу (з документами, оформленими згідно з законодавством).

Тривога під час тестування

Якщо тривога почалася під час тестування, усі учасники разом із персоналом негайно переходять до укриття.

Тестування призупиняється через спеціальний сервіс, а час автоматично зупиняється. Після сигналу "відбій" тестування продовжується з тієї хвилини й завдання, де воно було зупинене.

Важливо пам’ятати, якщо тривога триває менше ніж 2,5 години, тест поновлюється. Якщо довше - тестування вважається недійсним, і учасник проходить його на додатковій сесії.

2,5 години - це загальний ліміт. Якщо, наприклад, відбулося кілька коротких тривог, сумарний час також враховується.

Окрім тривог, до форс-мажорів також належать:

перебої з електропостачанням у пункті тестування;

будь-які технічні обставини, що завадили складанню НМТ не з вини учасника.

Що можна і не можна в укритті

Учасникам дозволено забрати свої речі зі зберігання.

Заборонено користуватися телефонами, смарт-годинниками чи іншими гаджетами. Можна спілкуватися між собою - але не про зміст тесту.

За дотриманням правил стежать інструктори.

Як подати заяву на додаткову сесію

Якщо ваше тестування було зірване через довгу тривогу:

можна подати заяву прямо в пункті тестування - для цього інструктор надасть вам інструкції, а персонал допоможе з оформленням;

є можливість подати заяву протягом трьох робочих днів після тестування - самостійно або поштою.

Жодних довідок чи підтверджень про тривогу надавати не потрібно - це фіксується автоматично.

У яких центрах можна не переривати НМТ навіть під час тривоги

В деяких регіонах України пункти НМТ розміщені в укриттях. Це дозволяє не переривати тестування навіть під час кількагодинної повітряної тривоги.

У 2024 році такі умови були організовані:

повністю - у Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях;

частково - у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Черкаській та Чернігівській.

Цьогоріч УЦОЯО також працює над тим, щоб забезпечити проведення тестування в максимально безпечних умовах по всій країні.

Якщо під час і основної, і додаткової сесії тест зірвано через довготривалу тривогу, ситуація вирішуватиметься індивідуально. Учасник має звернутися до відповідального працівника в екзаменаційному центрі - йому нададуть подальші інструкції.

УЦОЯО гарантує, що учасники НМТ не постраждають через бойову ситуацію. Якщо тест зірвано - його можна пройти повторно, без зайвої бюрократії. Головне - знати алгоритм дій та вчасно подати заяву.