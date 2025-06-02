Нові правила НМТ-2025: що треба знати, щоб не втратити бали

Цьогоріч національний мультипредметний тест (НМТ) знову відбудеться онлайн -через спеціальний сервіс. Але аби уникнути помилок і не втратити свій шанс, абітурієнтам варто заздалегідь вивчити оновлену процедуру.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

В УЦОЯО наголошують, що учасники повинні завчасно ознайомитися з правилами, структурою тесту та порядком дій під час проходження, щоб уникнути прикрих помилок і зберегти свої результати.

Яка структура НМТ-2025

Тест містить завдання з чотирьох предметів, серед яких три обов’язкові та четвертий - на вибір. Серед обов’язкових: українська мова, математика та історія України.

Четвертий предмет (на вибір) учасники обирали під час реєстрації. Це може бути біологія, фізика, хімія, іноземна мова або інше (згідно з переліком МОН).

Як проходить тестування: етапи й час

НМТ складається з двох етапів:

перший етап - українська мова та математика;

другий етап - історія України та предмет на вибір.

На кожен етап виділяється 120 хвилин (2 години). Час у межах етапу учасник розподіляє самостійно.

Між кожним етапом учасники НМТ мають 20-хвилинну перерву.

Як усе відбуватиметься в аудиторії

Учасник працює за налаштованим комп’ютером, який під’єднано до інтернету. У браузері вже буде відкрито сервіс для проходження тесту. Доступ до інших сайтів заблокований.

Перед початком інструктор зачитає офіційну промову з важливою інформацією, яку потрібно уважно слухати.

Початок роботи в системі

На першому етапі потрібно увійти в систему. Для цього введіть логін і пароль із вашої індивідуальної картки (її надасть інструктор).

На другому - відбувається перевірка даних. У системі мають збігатися ваші ПІБ і номер Сертифіката. Якщо є розбіжності - негайно повідомте інструктора.

Далі необхідно ознайомитися з правилами. Прочитайте правила і натисніть "Я погоджуюсь з правилами тесту".

Четвертий етап - початок тестування. Натисніть кнопку "Розпочати тест" - запуститься таймер.

Під час тестування

Ви можете вибрати, з якого предмета етапу почати.

Можна перемикатися між предметами в межах одного етапу.

Таймер показує, скільки часу залишилося.

Для зарахування відповіді натискайте "Зберегти відповідь".

Бічна панель допомагає відстежувати, які завдання вже виконані (червоним), а які ще ні (сірим).

Важливо пам’ятати, що після завершення етапу повернутися до його завдань неможливо.

Технічні та інші нештатні ситуації

У разі проблем із сервісом або погіршення самопочуття потрібно негайно повідомити про це інструктора.

Також, якщо ви вважаєте, що було порушено процедуру тестування (що могло вплинути на результат) - подавайте апеляційну заяву до виходу з тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ). Після виходу це зробити вже не можна.

Як діяти у разі повітряної тривоги

Якщо тривога почалася до початку тестування, усі мають перейти в укриття.

Якщо тривога почалася вже під час тестування, система блокує завдання, а учасники діють згідно з інструкціями старшого інструктора.

Перерва між етапами

Учасникам НМТ можна залишитися в аудиторії або перейти до спеціальної кімнати для відпочинку. Водночас виходити за межі ТЕЦ заборонено.

Перед другим етапом потрібно перевірити, чи залишили мобільні телефони, зарядки, смартгодинники та інше в спеціально відведеному місці.

Почати тест можна як з історії України, так і з обраного предмета.

Завершення тестування та результати

Після другого етапу на екрані з’явиться інформація про збережені відповіді. Також учасники НМТ побачать тестові бали з усіх предметів.

За бажанням - можна скористатися таблицею переведення балів у шкалу 100-200. Офіційні результати з’являться до 4 липня у персональних кабінетах учасників.

Що варто пам’ятати:

зберігайте відповіді вручну;

чітко дотримуйтесь інструкцій;

не виходьте за межі ТЕЦ до завершення тесту;

будьте уважні до таймера;

своєчасно реагуйте на технічні або інші проблеми.

Організатори також радять ознайомитися з інструкцією до тестування заздалегідь - вона містить відповіді на більшість запитань і допоможе вам уникнути зайвого стресу.