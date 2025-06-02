Новые правила НМТ-2025: что нужно знать, чтобы не потерять баллы
В этом году национальный мультипредметный тест (НМТ) снова состоится онлайн - через специальный сервис. Но чтобы избежать ошибок и не потерять свой шанс, абитуриентам стоит заранее изучить обновленную процедуру.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
В УЦОКО отмечают, что участники должны заблаговременно ознакомиться с правилами, структурой теста и порядком действий во время прохождения, чтобы избежать досадных ошибок и сохранить свои результаты.
Какая структура НМТ-2025
Тест содержит задания по четырем предметам, среди которых три обязательных и четвертый - на выбор. Среди обязательных: украинский язык, математика и история Украины.
Четвертый предмет (на выбор) участники выбирали во время регистрации. Это может быть биология, физика, химия, иностранный язык или другое (согласно перечню МОН).
Как проходит тестирование: этапы и время
НМТ состоит из двух этапов:
- первый этап - украинский язык и математика;
- второй этап - история Украины и предмет на выбор.
На каждый этап выделяется 120 минут (2 часа). Время в пределах этапа участник распределяет самостоятельно.
Между каждым этапом участники НМТ имеют 20-минутный перерыв.
Как все будет происходить в аудитории
Участник работает за настроенным компьютером, который подключен к интернету. В браузере уже будет открыт сервис для прохождения теста. Доступ к другим сайтам заблокирован.
Перед началом инструктор зачитает официальную речь с важной информацией, которую нужно внимательно слушать.
Начало работы в системе
На первом этапе нужно войти в систему. Для этого введите логин и пароль с вашей индивидуальной карточки (ее предоставит инструктор).
На втором - происходит проверка данных. В системе должны совпадать ваши ФИО и номер Сертификата. Если есть расхождения - немедленно сообщите инструктору.
Далее необходимо ознакомиться с правилами. Прочитайте правила и нажмите "Я согласен с правилами теста".
Четвертый этап - начало тестирования. Нажмите кнопку "Начать тест" - запустится таймер.
Во время тестирования
Вы можете выбрать, с какого предмета этапа начать.
Можно переключаться между предметами в пределах одного этапа.
Таймер показывает, сколько времени осталось.
Для зачисления ответа нажимайте "Сохранить ответ".
Боковая панель помогает отслеживать, какие задания уже выполнены (красным), а какие еще нет (серым).
Важно помнить, что после завершения этапа вернуться к его заданиям невозможно.
Технические и другие нештатные ситуации
В случае проблем с сервисом или ухудшения самочувствия нужно немедленно сообщить об этом инструктору.
Также, если вы считаете, что была нарушена процедура тестирования (что могло повлиять на результат) - подавайте апелляционное заявление до выхода из временного экзаменационного центра (ВЭЦ). После выхода это сделать уже нельзя.
Как действовать в случае воздушной тревоги
Если тревога началась до начала тестирования, все должны перейти в укрытие.
Если тревога началась уже во время тестирования, система блокирует задание, а участники действуют согласно инструкциям старшего инструктора.
Перерыв между этапами
Участникам НМТ можно остаться в аудитории или перейти в специальную комнату для отдыха. В то же время выходить за пределы ВЭЦ запрещено.
Перед вторым этапом нужно проверить, оставили ли мобильные телефоны, зарядки, смарт-часы и прочее в специально отведенном месте.
Начать тест можно как по истории Украины, так и по выбранному предмету.
Завершение тестирования и результаты
После второго этапа на экране появится информация о сохраненных ответах. Также участники НМТ увидят тестовые баллы по всем предметам.
По желанию - можно воспользоваться таблицей перевода баллов в шкалу 100-200. Официальные результаты появятся до 4 июля в персональных кабинетах участников.
Что стоит помнить:
- сохраняйте ответы вручную;
- четко следуйте инструкциям;
- не выходите за пределы ВЭЦ до завершения теста;
- будьте внимательны к таймеру;
- своевременно реагируйте на технические или другие проблемы.
Организаторы также советуют ознакомиться с инструкцией к тестированию заранее - она содержит ответы на большинство вопросов и поможет вам избежать лишнего стресса.
Напомним, 14 мая в Украине началась основная сессия национального мультипредметного теста - главного этапа вступительной кампании этого года. В этом году участие в НМТ принимают более 312 тысяч выпускников, из них около 21 тысячи - за рубежом.
Все поступающие одновременно сдают тест по четырем предметам. Чтобы претендовать на бюджет, нужно набрать минимум 130 баллов.
Чаще всего для четвертого предмета поступающие выбирали английский язык. Также популярными оказались география, биология и украинская литература. Меньше всего желающих остановились на физике и химии.
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