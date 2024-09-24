В одному з міст України хочуть заборонити самокати: чи можливо це

В Івано-Франківську хочуть обмежити використання електросамокатів через численні скарги жителів міста. Мова йде про зменшення максимальної швидкості для користувачів або навіть повну заборону самокатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Galka .

Раніше про велику кількість скарг на водіїв самокатів розповів мер міста Руслан Марцінків.

Це питання викликало значні обговорення в соцмережах. Більшість підтримала ідею обмеження, однак деякі користувачі закликають до врегулювання питання на рівні міських правил.

Згідно з українським законодавством, електросамокати були визнані транспортними засобами після ухвалення відповідного закону у 2023 році. Це означає, що користувачі самокатів тепер мають дотримуватися основних правил дорожнього руху та несуть відповідальність як водії. За порушення правил руху на самокатах, наприклад їзду тротуаром, передбачено штраф у розмірі 850 грн.

Однак, наразі відсутні чіткі регуляції щодо використання самокатів у містах, що дає місцевим органам влади певний простір для встановлення власних обмежень.

Марцінків зазначив, що міська влада вивчає можливість запровадження таких обмежень, як зниження максимальної швидкості для прокатних самокатів або обмеження використання їх у певних зонах міста.

В інших містах, таких як Київ і Львів, подібні обмеження вже діють: наприклад, у Києві встановлено максимальну швидкість для самокатів у 20 км/год.

У світі також неодноразово виникало питання про регулювання самокатів. Наприклад, Париж у вересні 2023 року повністю заборонив оренду електросамокатів після референдуму, на якому більшість мешканців висловилися проти цього виду транспорту. Водночас приватні самокати в Парижі залишаються дозволеними, але їхнє використання суворо регламентовано.

У Берліні існують ліміти на кількість компаній, яким дозволено надавати відповідні послуги з оренди самокатів. Також у місті діють обмеження щодо паркування.

У Вільнюсі з 1 вересня 2024 року орендовані самокати можна паркувати лише у спеціальних зонах. Місто визначило перелік місць, де залишати самокати не можна. Окрім цього, там хочуть запровадити страхування для водіїв самокатів.

Водночас у Лондоні лише розглядаються можливості щодо встановлення обмежень по швидкості та зон для паркування. У Нью-Йорку також поки згоди щодо паркування самокатів та лімітів на їх швидкість не було досягнуто.

Міська влада Івано-Франківська продовжує розглядати можливі шляхи вирішення питання електросамокатів, зокрема через громадські слухання та консультації з юристами. Водночас важливо знайти баланс між зручністю цього виду транспорту та забезпеченням безпеки для всіх учасників дорожнього руху.