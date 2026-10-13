Нові правила бронювання можуть призвести до звільнення працівників з відстрочкою, - нардеп

Що зміниться в правилах бронювання

За словами Федієнка, чинна редакція постанови №76 передбачає, що працівники, які мають відстрочку з інших підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізацію, враховуються в загальній кількості військовозобов'язаних лише за одним місцем роботи.

У проєкті змін таких працівників пропонують перенести до переліку осіб, які не враховуються під час розрахунку загальної кількості військовозобов'язаних для визначення квоти на бронювання.

Депутат вважає, що це може створити ситуацію, за якої працівники з особистою відстрочкою не збільшуватимуть розрахункову базу підприємства для бронювання інших співробітників.

У такому разі роботодавці, які прагнуть зберегти максимально можливу кількість заброньованих працівників, можуть почати розглядати співробітників із власною відстрочкою як невигідних для штатної структури.

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Федієнко назвав такий сценарій каскадним ефектом і попередив про ризик звільнень, втрати фахівців та зупинки підприємств, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури.

Які ризики бачить нардеп

На думку Федієнка, запропоновані зміни можуть призвести до негативних соціальних та економічних наслідків. Зокрема, він звернув увагу на ризик дискримінаційного ставлення до багатодітних батьків, студентів та інших категорій працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Депутат вважає, що замість зміни правил необхідно посилити контроль за їх виконанням і запровадити суворі санкції за порушення. Як приклад він навів автоматичне скасування статусу критично важливого підприємства в разі виявлення порушень.

Федієнко також поставив прем'єр-міністру Сергію Корецькому питання про те, чи оцінював уряд соціальні та економічні наслідки виключення працівників з особистою відстрочкою з розрахункової бази квоти на бронювання.

Деталі постанови Кабміну

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів №76 регулює порядок бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих для економіки та життєдіяльності населення.

Кількість працівників, яких підприємство може забронювати, залежить від установлених урядом критеріїв і розрахунку загальної кількості військовозобов'язаних.

Днями стало відомо, що уряд планує внести зміни у зазначену постанову, якими передбачається зниження квот на бронювання для деяких галузей, зокрема ОПК й енергетики (зі 100% до 85%) та комунальної сфери (з 75% до 65%).

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Також може змінитися підхід до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота.