"Якщо посиплеться ОПК - посиплеться фронт": NAUDI вимагає зберегти 100% бронювання зброярів

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) вимагає від Мінекономіки відкликати проєкт постанови щодо зниження квоти бронювання працівників ОПК з 100% до 85%. Зброярі зазначають, що таке рішення загрожує національній безпеці та може призвести до зриву виробництва озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви NAUDI у Facebook.

Загроза для виробництва та виконання контрактів

За даними асоціації, відповідний проєкт постанови вже надійшов на погодження до центральних органів виконавчої влади.

Вони зазначають, що ця пропозиція безпосередньо загрожує національній безпеці України, підриває обороноздатність держави та може зірвати виробництво і розробку озброєння, а також зірвати виконання чинних оборонних контрактів.

У заяві йдеться про те, що оборонна промисловість щороку постачає Силам Оборони зброї та техніки на понад 10 млрд доларів. На кожного працівника припадають десятки тисяч доларів готової продукції.

Зброярі наголошують, що попри російські удари й вимушені релокації, виробники наростили випуск і забезпечують понад потреби Сил Оборони в озброєнні. ОПК на сьогодні є однією з галузей економіки, яка забезпечує безперебійне надходження десятків мільярдів податкових зборів.

"Скорочення бронювання загрожує втратою фахівців, які озброюють військо. Якщо посиплеться ОПК – посиплеться фронт. Втрати виробництва можуть значно перевищити мобілізаційний ефект, - наголошують у NAUDI.

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За галузевими оцінками, працівники оборонки становлять не більше 10% від усіх заброньованих у країні, проте співробітники оборонних компаній, працюючи з ризиком для власного життя на 100% виконують усі завдання поставлене перед оборонкою військом та політичним керівництвом держави.

Кадровий дефіцит та підготовка нових спеціалістів

В асоціації зазначили, що оборонні підприємства вже працюють у умовах дефіциту кадрів. І втрата кваліфікованих працівників – це менше іновацій, повільніше виконання замовлень і відкладення запуску нових потужностей.

Дослідження ринку праці свідчать, що 70% відкритих вакансій у галузі припадає на робітничі, інженерні та технічні спеціальності.

Втрата підготовлених працівників призведе до додаткових часових і фінансових витрат. Підприємства вкладають кошти в навчання на виробництві, наставництво та співпрацю з освітніми закладами.

Після втрати фахівця доведеться знову оплачувати пошук і підготовку заміни. Поки новий працівник набуває кваліфікації, його продуктивність нижча, а досвідчені колеги витрачають час на навчання. Це підвищує собівартість продукції.

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NAUDI закликає вилучити норму про 85% з проєкту постанови та зберегти 100% квоту бронювання для ОПК військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств ОПК.

"Закликаємо Міністерство Оборони не погоджувати цю норму, а Кабінет Міністрів – не допустити її ухвалення. Чинити диверсії проти обороноздатності України шляхом зниження потужності та стійкості зброярів – неприпустимо", – сказано в заяві.