NAUDI закликала прем’єра не допустити скорочення бронювання працівників ОПК
Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням не допустити зниження квоти бронювання працівників оборонних підприємств. В асоціації попереджають, що це може призвести до втрати дефіцитних фахівців і послабити спроможності виробників постачати зброю українським військовим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву NAUDI.
Бронювання працівників ОПК: NAUDI звернулася до прем’єра
Голова асоціації Сергій Пашинський заявив, що звернувся до прем’єра через спробу Міністерства економіки зменшити відсоток бронювання працівників оборонних підприємств.
У зверненні від 12 жовтня асоціація застерігає, що скорочення бронювання може призвести до втрати дефіцитних фахівців, сповільнити розробку озброєння та відкласти запуск нових виробництв.
За галузевою оцінкою, наведеною в листі, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих в Україні.
"Ті буквально декілька тисяч людей, які будуть розброньовані внаслідок таких дій, точно не вирішать проблеми мобілізації до Сил оборони, але однозначно підірвуть наші спроможності по постачанню зброї та боєприпасів до війська. І однозначно ударять не тільки по обороноздатності, але і по економіці України", - зазначив Пашинський.
На що ще вказує асоціація
NAUDI також заявила про невиконання Мінекономіки низки завдань, важливих для розвитку оборонної промисловості.
Зокрема, асоціація, яка об’єднує понад 180 виробників оборонної продукції, вказує на:
- відсутність законодавчих умов для експорту озброєння,
- валютні обмеження, що перешкоджають закупівлі обладнання та створенню спільних підприємств з іноземними партнерами,
- відсутність механізму страхування воєнних ризиків для виробників зброї.
"Прошу вас втрутитися у дане питання та не допустити ухвалення рішення, яке має усі ознаки диверсії проти національної безпеки та оборонних зусиль нашої держави", - звернувся Пашинський до прем’єр-міністра.
Раніше NAUDI виступила проти проєкту постанови, який передбачає зниження квоти бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК зі 100% до 85%. Йдеться про запропоновану зміну, яку наразі не ухвалено.
В Міноборони також прокоментували ситуацію з планами понизити квоту бронювання в ОПК.