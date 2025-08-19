Нові правила для банків, НБУ та Фонду гарантування: як зміниться безпека депозитів

В Україні змінять законодавство про діяльність Фонду гарантування вкладів, Національного банку та інститутів спільного інвестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на автора проєкту, голову фінансового комітету Данила Гетманцева в Telegram.

За його даними, Верховна Рада ухвалила проєкт № 13007-д в першому читанні.

Документ розроблено для посилення стабільності фінансової системи, захисту вкладників і приведення українських норм у відповідність до вимог ЄС.

Що зміниться для банків і вкладників

Законопроєкт пропонує удосконалити механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, процедури тимчасової адміністрації та ліквідації. Також передбачено прозорі правила конкурсів для залучення інвесторів у проблемні банки. Це має знизити витрати держави та Фонду гарантування вкладів і підвищити довіру до банківської системи.

Фонд отримає нові інструменти для управління активами банків, зокрема право ефективніше реалізовувати майно та скорочувати строки розрахунків із кредиторами. Крім того, будуть зменшені ризики оскарження продажів активів у судах.

Повноваження НБУ та рефінансування

Окремий блок змін стосується прав Національного банку як кредитора останньої інстанції. Законопроєкт посилює захист НБУ у випадках, коли банки-боржники стають неплатоспроможними. Це дозволить швидше задовольняти вимоги за кредитами рефінансування і знизить ризики для стабільності банківської системи.

Крім того, уточнюються функції НБУ у сфері кіберзахисту та інформаційної безпеки. Запропоновано також чітко закріпити його повноваження щодо вилучення з обігу банкнот і монет старого зразка.

Мінімальний капітал банків і інвестиції

Законопроєкт передбачає підвищення мінімального розміру статутного капіталу банку до 5 млн євро у відповідності до директив ЄС. Для чинних банків встановлюється перехідний період.

Також документ спрощує умови роботи інститутів спільного інвестування. Це має пожвавити інвестиційний ринок у період воєнного стану та залучити додаткові ресурси в економіку.

Навіщо це потрібно

Автори проєкту зазначають, що законопроєкт спрямований на зменшення ризиків фінансових потрясінь, підвищення захисту вкладників та інвесторів, а також гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС. Очікується, що зміни сприятимуть зміцненню банківської системи та підвищать довіру громадян до фінансових установ.