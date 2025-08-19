Новые правила для банков, НБУ и Фонда гарантирования: как изменится безопасность депозитов
В Украине изменят законодательство о деятельности Фонда гарантирования вкладов, Национального банка и институтов совместного инвестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на автора проекта, главу финансового комитета Даниила Гетманцева в Telegram.
По его данным, Верховная Рада приняла проект № 13007-д в первом чтении.
Документ разработан для усиления стабильности финансовой системы, защиты вкладчиков и приведения украинских норм в соответствие с требованиями ЕС.
Что изменится для банков и вкладчиков
Законопроект предлагает усовершенствовать механизмы вывода неплатежеспособных банков с рынка, процедуры временной администрации и ликвидации. Также предусмотрены прозрачные правила конкурсов для привлечения инвесторов в проблемные банки. Это должно снизить расходы государства и Фонда гарантирования вкладов и повысить доверие к банковской системе.
Фонд получит новые инструменты для управления активами банков, в частности право эффективнее реализовывать имущество и сокращать сроки расчетов с кредиторами. Кроме того, будут уменьшены риски обжалования продаж активов в судах.
Полномочия НБУ и рефинансирование
Отдельный блок изменений касается прав Национального банка как кредитора последней инстанции. Законопроект усиливает защиту НБУ в случаях, когда банки-должники становятся неплатежеспособными. Это позволит быстрее удовлетворять требования по кредитам рефинансирования и снизит риски для стабильности банковской системы.
Кроме того, уточняются функции НБУ в сфере киберзащиты и информационной безопасности. Предложено также четко закрепить его полномочия по изъятию из обращения банкнот и монет старого образца.
Минимальный капитал банков и инвестиции
Законопроект предусматривает повышение минимального размера уставного капитала банка до 5 млн евро в соответствии с директивами ЕС. Для действующих банков устанавливается переходный период.
Также документ упрощает условия работы институтов совместного инвестирования. Это должно оживить инвестиционный рынок в период военного положения и привлечь дополнительные ресурсы в экономику.
Зачем это нужно
Авторы проекта отмечают, что законопроект направлен на уменьшение рисков финансовых потрясений, повышение защиты вкладчиков и инвесторов, а также гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС. Ожидается, что изменения будут способствовать укреплению банковской системы и повысят доверие граждан к финансовым учреждениям.
Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 478,7 млрд гривен. В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,0 млн вкладов граждан и ФОПов.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц - это государственное учреждение, которое защищает деньги вкладчиков банков. Если банк обанкротится или его ликвидируют, Фонд выплачивает вкладчикам их деньги, но в пределах гарантированной суммы(сейчас в Украине - до 600 тысяч гривен на одного вкладчика в одном банке).
ФГВФЛ также занимается ликвидацией неплатежеспособных банков, взысканием их долгов и продажей активов.