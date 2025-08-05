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Українці збільшили вклади в гривні і в доларах: рейтинг банків

Україна, Вівторок 05 серпня 2025 14:10
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Українці збільшили вклади в гривні і в доларах: рейтинг банків Фото: українці збільшили гривневі та валютні вклади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заощадження в банках зростають. Українці зберігають значну частину своїх вкладів у доларах і євро, незважаючи на дуже низький відсоток за депозитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Станом на 1 липня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 478,7 млрд гривень. З початку року сума зросла на 6,2% (86,6 млрд гривень).

За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,0 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,1%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 60,5 млн вкладів на 959,9 млрд гривень. З початку року сума скоротилася на 60,4 млрд гривень.

У валюті було 10,5 млн вкладів на 518,7 млрд гривень. Сума зросла на 26,0 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 561,7 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,1 млн вкладників, сума - 224,3 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,6 млн вкладників, сума - 118,7 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,2 млн, сума - 84,4 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,4 млн, сума - 68,0 млрд гривень.
Українці збільшили вклади в гривні і в доларах: рейтинг банків

Ставки за вкладами

За даними НБУ, у червні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 11,1% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 1,0% річних. Водночас у червні 2025 року річне зростання курсу долара сповільнилося до 1,9%.

Інфляція в червні становила 14,3%, і прибутковість банківських вкладів перестала покривати зростання цін.

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