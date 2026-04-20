Meest Пошта підвищує тарифи: скільки зараз коштуватимуть послуги

Логістичний оператор Meest Пошта оновлює вартість своїх послуг з 20 квітня 2026 року. Коригування тарифів торкнеться основної сітки відправлень по всій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meest пошту .

Головне: Тарифи зростуть на 10-20 грн . Зміни для більшості стандартних посилок залишаються помірними.

Причина - витрати на логістику. Компанія пояснює рішення подорожчанням палива та обслуговування інфраструктури.

Компанія пояснює рішення подорожчанням палива та обслуговування інфраструктури. Документи та дрібні посилки. Доставка документів коштуватиме від 60 грн, посилок до 2 кг - від 60 грн у межах міста.

Знижка 10% у додатку. Meest зберігає спеціальну пропозицію для тих, хто оформлює відправлення онлайн.

Нові ціни на найпопулярніші послуги

Оновлення тарифів стосується як приватних клієнтів, так і малого бізнесу. Найбільш популярні категорії - посилки до 2 кг та 5 кг - залишаються у конкурентному ціновому діапазоні.

Вартість доставки зараз становитиме:

Документи: 60 грн у межах міста та 65-70 грн по Україні.

Посилки до 2 кг: 60 грн у місті та 75-80 грн між містами.

Посилки до 5 кг: 95 грн у місті та 100-110 грн по Україні.

Остаточна ціна залежить від обраного формату: доставка у відділення чи поштомат. Для палет було впроваджено окремий тариф у межах обласних центрів, що дозволило знизити вартість локальної логістики у цьому сегменті.

Що залишиться безкоштовним та як зекономити

Попри зростання цін, компанія зберігає низку переваг для користувачів. Зокрема, пакувальні матеріали у визначених форматах надаватимуться безкоштовно.

Також незмінною залишається послуга безкоштовного повернення відправлень вагою до 30 кг у разі відмови отримувача.

Щоб мінімізувати вплив нових тарифів на власний бюджет, клієнти можуть скористатися цифровими інструментами. При оформленні посилок через мобільний додаток Meest Пошта продовжує діяти автоматична знижка 10% на доставку.