Новые налоги на посылки? Что изменится для украинцев после введения новой модели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснения Министерства финансов .

Предложение о введении новой модели налогообложения международных почтовых отправлений получило широкое обсуждение среди общественности и бизнеса. В Министерстве финансов объяснили, что новые правила имеют целью цифровизировать процессы, устранить налоговые лазейки и приблизить украинское законодательство к европейским нормам.

Одно из самых распространенных опасений касается возможных задержек доставки. Однако в Минфине уверяют, что процедура получения посылок останется быстрой и удобной. Новая система IOSS предусматривает автоматический обмен данными между маркетплейсами, почтовыми операторами и таможней, поэтому покупателям не придется лично контактировать с таможенными органами или заполнять дополнительные документы.

Также в ведомстве опровергли информацию о якобы новых налогах на товары для нужд обороны. Наоборот, законопроект №15112-Д расширяет льготы для сектора безопасности - от НДС планируют освободить не только беспилотники без вооружения, но и вооруженные БПЛА и их комплектующие.

Еще один распространенный миф - необходимость самостоятельно платить налоги и подавать декларации. На самом деле НДС автоматически включается в стоимость товара при покупке на маркетплейсе. Обязанность по начислению и уплате налога будет возлагаться именно на платформу, а не на покупателя.

В Минфине отмечают, что новые правила не будут касаться частных подарков между людьми. Посылки категории "от гражданина к гражданину" стоимостью до 45 евро не будут облагаться налогом, если не предназначены для продажи. Также будет сохраняться лимит до 150 евро для несопровождаемого багажа.

Отдельно в ведомстве объяснили, что реформа направлена прежде всего против "теневых" схем, когда крупные коммерческие партии товаров дробят на мелкие посылки до 150 евро во избежание налогообложения. По новой модели такая схема потеряет смысл.

В Министерстве финансов отмечают, что украинский бизнес уже давно работает с уплатой НДС, тогда как часть иностранных продавцов фактически имела налоговое преимущество. Именно поэтому реформа должна создать равные условия конкуренции для украинских производителей и ритейла.

По оценкам экспертов, новая модель может обеспечить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства планируют направлять, в частности, на финансирование сектора безопасности и обороны.

Новые правила могут вступить в силу не ранее 1 января 2027 года. Правительство обещает запустить систему только после полной готовности ИТ-инфраструктуры таможни и маркетплейсов. Кроме того, в течение первого года за неумышленные ошибки при уплате НДС штрафы применять не будут.

В Минфине также напомнили, что аналогичная модель уже действует в Европейском Союзе с 2021 года. Там крупные международные маркетплейсы не покинули рынок после отмены налоговой льготы на мелкие посылки.